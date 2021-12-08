新加坡工商联合总会调查：本地企业如今比去年乐观

（早报讯）尽管冠病疫情持续带来挑战，但与去年相比，本地企业如今更加乐观，近半预计商业和经济环境将改善。

新加坡工商联合总会（SBF）刚发布的2021／2022年全国商业调查（National Business Survey）显示，这一年商业情绪有所改善，更多公司出现复苏迹象。

过半的受访公司（56%）表示并没有受到冠病的冲击，与去年调查的31%相比有所改善。

表示受到冠病负面影响的企业占比，从去年的63%减半至今年的32%，而表示受到正面影响的企业占比从6%翻了一番，增加到12%。

该调查于今年7月26日至10月1日进行，来自各主要行业的1096家公司做出回复。调查的主题包括当前的商业情绪、冠病的影响、当前的挑战和优先任务、前景、政府援助、数码化和转型以及国际化。参与调查的公司单重有80%是中小企业，其余是大型企业。

尽管商业情绪改善，但报告也指出，各行各业和公司的复苏步伐仍不平衡，建筑和土木工程（42%）以及零售、房地产、酒店、餐饮和住宿（38%）行业受到负面影响的公司占比最高。

展望未来12个月，47%企业预计商业和经济环境将改善，与去年调查的31%相比显着改善。不过，建筑与土木工程（40%），以及零售、房地产、酒店、餐厅和住宿（46%），不比银行和保险（77%）等行业来得乐观。

调查显示，企业持续意识到业务转型的重要性（94%），认为这是复苏的关键组成部分，并继续致力于持续的科技转型。

至于对明年预算案要求最多的领域，则是加大对数码化的支持力度（43%）以加速转型方面的工作。