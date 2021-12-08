新马VTL检测次数大增 越堤族感慨回家须“排除万难”

（早报讯）新加坡与马来西亚疫苗接种者旅游走廊开通仅10天，往返两国的旅客须进行的冠病检测大增至10次以上。尽管新条例带来不便，不少越堤族仍决定“排除万难”，回家和家人团聚，也有人叹说此项免隔离计划已经“名存实亡”。

马国卫生部昨天（12月7日）宣布收紧防疫措施，通过航空及陆路疫苗接种者旅游走廊（VTL）入境者，首六日每天都须检测。也就是说，若一名在本地工作的马国人通过VTL回家探亲一星期，当他再度返回新加坡上班时，前后所要进行的冠病检测次数为15次，比VTL刚开通时的四次多了11次。

本地永久居民许伶俐（36岁，家庭主妇）原本计划带着三岁的儿子，一家三口本月11日飞往吉隆坡，直到29日才返回新加坡。她指新政策导致冠病检测次数大增，还因砂拉越州当地政府的政策规定，她19日从吉隆坡飞回家乡美里时，可能须要在酒店隔离。

“我们在两国宣布开通航空VTL时就买了马航机票，当时以为只需最多四次的聚合酶链式反应（PCR）检测，不料新马双方都陆续宣布收紧防疫措施，包括入境后都要继续每日检测，如果一早告诉我们有这样的规定，我就不会买机票了。”

她坦言，因买了机票，不会取消行程，但预料明年新年不会再回国了。

“其实这么多规定，看得出两国政府都不鼓励民众出行。”

除了马国的最新宣布，新加坡已规定本月7日起，所有VTL入境者须连续七天呈报冠病检测结果，包括入境后第三及第五天，须要前往指定检测中心做抗原快速检测（ART）。

许伶俐说，由于民众得等到检测结果呈阴后才能外出，对返新后须上班者带来不便，因此所谓的免隔离其实已经“名存实亡”。

住在新山的蔡晶琳（27岁，家庭主妇）则已帮在本地工作的丈夫买好明年1月1日回家的车票，丈夫因工作关系无法请长假，这次也只能回家几天，1月4日就要赶回本地上班。

“政策一直在改变，一开始我想还是算了吧，但丈夫说从去年3月17日到现在都没见面，他可以接受多次的冠病检测，不过回来几天的代价实在太大了。”

她说，疫情前，担任罗厘司机的丈夫每天骑电单车来回新柔长堤，如今被迫分隔两地，近两年未见。届时她将前往新山拉庆中央巴士总站接丈夫回家。