ART自检仪价格滑落 约5元即可买到

（早报讯）本地市面上的抗原快速自助检测仪价格有下降趋势，最低大概五块多即可买到。有零售商指出，与10月相比，部分检测仪的售价甚至下降逾50%。随着更多检测仪推出市面，售价可能进一步降低。

佳宁药房（Guardian）发言人今早（12月8日）回复《联合早报》询问时说，与今年10月相比，ART自助检测仪的价格下降了约12%至54%。例如，PanBio冠病抗原自助检测仪，从一支13元下降至5元9角5分，降幅超过一半。

职总平价发言人受询时也说，旗下的仁益药房（Unity）每支ART自助检测仪的售价为5元2角5分至8元8角5分。这与8月份，每支自助检测仪的平均售价13元相比，下降了约30%至60%。

根据屈臣氏（Watsons）的网站，标准Q冠病抗原家用检测仪（SD Biosensor Standard Q COVID-19 Ag Home Test），从原本每支售价13元降至5元7角。另一个品牌QuickVue家用非处方冠病检测仪的售价也从8月份的两支21元6角5分下降至18元7角。

对于ART自助检测仪售价的变动，佳宁药房发言人说：“作为零售商，ART自助检测仪价格取决于许多来自供应商的因素，像是不同的成本结构、货币汇率和市场需求。”

截至上月23日，获卫生科学局批准的ART检测仪共有11种，与上月中旬相比多了两种。

佳宁药房发言人透露，随着市面上推出更多ART自助检测仪，其价格有可能进一步下降。

职总平价发言人说，公司正与当局和供应商密切合作，确保ART自助检测仪的供应充足，并提供更多选择，以满足社区需求。

卫生部长王乙康在上月15日的抗疫跨部门工作小组记者会上说，当局理解尽管政府已向本地家庭两次分发免费抗原快速检测（ART）自助检测仪，但不少公众仍须购买额外的检测仪。因此，当局正与卫生科学局合作，在市面上推出更多高质量且价格优惠的检测仪。

他也说，检测仪定价虽由商业考量决定，但当局预计这些检测仪售价未来将低于10元，甚至低至5元。