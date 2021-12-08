回理会发布指导原则 吁社群警惕异端教义

（早报讯）新加坡回教理事会裁决委员会向本地回教社群发出宗教指导，介绍异端教义的常见特征，提醒社群对散布异端教义的个人或群体提高警惕。

这是新加坡回教理事会裁决委员会（Fatwa Committee）在去年发生疑似异端教义事件，并收到回教社群有关异端教义特征的提问后，对异端教义作出更明确的定义。委员会在回理会今天（12月8日）发出的文告中，也提醒回教社群向回教宗教师鉴定计划（Asatizah Recognition Scheme，简称ARS）下受认证的宗教师获取宗教知识。

回教社群也应提防任何以秘密或排外方式进行，及未经确认的宗教指导。

根据裁决委员会发布的指导原则，异端教义有四项主要特征。散布异端教义者除了声称有神灵感应，也会擅自更改宗教条规，如增设毫无根据的宗教仪式，或篡改已有的宗教习俗。他们也相信可兰经有隐藏且与已知教义相冲突的解读，并且进行与已知回教原则相抵触的“神圣疗愈”。

《海峡时报》去年11月报道，一名自称是先知并且能听到真主对他说话的男子遭另五名男子投诉，指他散布异端教义，还把他们的妻子娶为自己的“灵妻”。根据官方记录，这名男子不是ARS的受认证宗教师。

回理会在接获投诉后对这名男子展开调查。主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高上个月答复阿裕尼集选区议员费沙的提问时也透露，裁决委员会已完成内部调查并报警。警方正调查此事，有关部门会在调查结束后对外公布调查结果。