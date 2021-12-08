乐观情绪带动亚太股市扬升 海指周三反而微跌0.2％

（早报讯）市场乐观情绪从华尔街扩散到亚太市场，东京和悉尼今天（12月8日星期三）引领各地股市纷纷扬升，但新加坡和香港股市相对谨慎。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数今天微跌4.89点或0.16％，闭市报3129.77点。

较早闭市的东京和悉尼股市，今天各涨1.42％和1.34％。上海和深圳股市的表现也强劲，各涨1.18％和1.77％，因中国央行今年来第二次降准（下调金融机构存款准备金率）。其他股市的变动则没那么大，首尔涨0.34％，香港微涨0.06％，因阿里巴巴集团和中国恒大等股价挫跌影响情绪。东南亚股市的幅涨也一般。

对于美国纳斯达克指数周二猛涨3％和较广的标普500股指劲涨2％的表现，瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）反问，市场情绪达如此程度，是否过度乐观了？

奥兹卡斯卡娅指出，市场对冠病变种毒株奥密克戎（Omicron）风险的担忧确实退减了，市场乐观情绪获得多方面助长：葛兰素史克公司（GlaxoSmithKline）正在开发的抗体冠病疗法对奥密克戎（Omicron）的全部突变都有效，美国举债上限上调计划有望获得国会通过，几乎肯定的中国恒大的倒闭将不会震撼市场，还有美国联储局的鹰派转向如今肯定已反映到股价上了。不过，股价接连的强劲上涨，理论上是不稳定的迹象，必须加以警惕。美国将在周五发布的通胀数据，对市场情绪仍然是个重要的威胁，可能造成一些盘整及获利卖出活动。

辉立期货（Phillip Futures）策略师李益文指出，美国股市在面对不确定性时，倾向于有更大的短期波动性。美国疾病专家很肯定奥密克戎的致命性较低，这使乐观情绪涌向美国增长股。但美股的涨势可能无法持续太久，央行的宽松政策已使到举债水平达到警戒水平，而借贷政策的收紧加上企业融资成本增加，将使到高负债率的增长企业承受压力。奥密克戎也基本上还是个未知因素。

至于为何海指今天在各地股市上涨时仍稍微下跌，李益文认为，最近金融管理局发出的警惕，留意奥密克戎情况和美国月中的货币政策会议，可能已触发海指遭投资者获利卖出或惊慌抛售。这是因为海指今年来已涨10％，是2017年以来最佳的一年，虽然说经济还未完全复苏，而且短期不确定性围绕通货膨胀恐惧和金管局进一步收紧政策的可能。

资深股票经纪冯施钧受访时表示，今天没有什么和奥密克戎有关的负面新闻，而且迹象显示这个变种毒株可能不如原先担心的那么具破坏力，这为市场带回一些投资者信心。市场料将专注于美国本周五出炉的通货膨胀数据和美国央行要控制通胀的货币政策。

他指出，在取得三天连涨后，海指全天面对获利卖出而处于较低水平。

新加坡金融管理局今天下午发表的经济师调查报告（Survey of Professional Forecasters）显示，私人界经济师预期我国经济今年第四季将同比上升4.6％。至于明年，经济师的增长预测是4％。

本地股市并没因这个消息而振奋，但海指在午盘倒是收回些许跌幅。

本地股市今天整体交易量跌至11亿1000万股，交易总值连续六个交易日退减，今天跌至10亿零400万元。上升股223只，下跌股202只。

海指成份股跌多升少，股价跌幅最大的是扬子江船业（Yangzijiang）和新翔集团（SATS），分别跌1.52％和1.27％，收报1.30元和3.89元；股价涨幅最大的是新电信（Singtel）、云顶新加坡（Genting Singapore），分别涨1.24％和0.65％，收报2.45元和0.78元。

新电信今天午后宣布，其澳大利亚子公司澳都斯（Optus）以14亿7600万澳元（14亿4000万新元），标得澳洲政府发放的两个900兆赫（MHz）频谱的新频段（每个25 MHz）。这将能显著提升澳都斯提供的全国性5G（第五代）流动电信服务的覆盖率。

扬子江船业昨日闭市后进一步透露分拆旗下投资业务到新交所主板上市的计划。它表示，计划将现有的投资业务转移到一家新成立的公司，在成功完成分拆和上市之后，股东将按比例得到分拆公司的股票。

华联力宝医疗（OUE Lippo Healthcare）今天股价扬升2.63％，闭市报3.9分。它今早透露，将以242亿日元，把在日本的12家疗养院卖给先锋医疗产业信托（First REIT）。华联力宝医疗是先锋医疗产业信托的赞助机构。该信托今早同时发布消息，表示这是它首次进军日本疗养院市场。与此同时，信托也推出了“2.0增长策略”，寻求新的业务增长。

丰隆亚洲（Hong Leong Asia）今天股价涨0.61％，闭市报0.82元。它昨日闭市后透露，其间接独资子公司Rex Plastics（Malaysia）将以4500万令吉（约1450万新元）脱售一幅永久地契土地。土地面积约1万9894平方公尺，建有一座双层独立厂房和一栋单层办公室。