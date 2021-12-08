本地研发新款唾液ART检测仪 敏感度与PCR检测相同

（早报讯）本地科学家研发采用唾液样本探测冠状病毒的快速抗原检测仪，15分钟内就能获得检测结果，敏感度与“黄金标准”PCR检测相同，却在很大程度上能减少鼻拭子检测过程的不适感。

这个名为PASPORT的快速抗原检测（ART）仪由杜克—新加坡国立大学医学院、新加坡中央医院、新加坡国立癌症中心以及新加坡国立大学协力研发，研发团针对100多人进行临床测试显示，新仪器的敏感度达97％，与聚合酶链式反应（PCR）检测接近（超过99％）。

目前公众普遍使用的不同款鼻拭子ART检测仪，敏感度介于76.6％至98.1％。

与之前报道的SAFER唾液检测仪和PCR检测相比，这款新唾液快速抗原检测可自行在家检测，无须送到实验室化验，成本价约5元左右，预计面市后价格将比聚合酶链式反应检测低很多。

研发团队今天召开媒体会时指出，虽然市面上已有售卖唾液ART仪，但检测结果一般不够敏感准确，至今仍不被接受用于大型活动。

领导研发团的新加坡中央医院传染病学常驻医生唐健航解释，进食可把唾液中的病毒载量大量减少，因此唾液抗原检测通常得在使用者禁食一夜后，在刷牙和吃早餐前进行。

但PASPORT不受进食限制，与公众熟悉的检测仪相比，新款的唾液快速抗原检测仪多了一个孔，使用者须在两个孔上滴入唾液，第二个孔内的另一种纳米粒子将放大病毒信号，让检测仪在探测和标记出病毒时更敏感。

新唾液检测仪无须与缓冲液（buffer）稀释，使用者先把唾液吐到所提供的小盘上，就能直接用滴管把唾液滴到检测仪上。

研究团队已与医疗设备公司达成特许协议，还未向卫生科学局提出申请让新款检测仪推出市场，目前仍在洽谈，或最快三个月后推出。