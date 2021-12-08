李总理：默克尔是全球敬重的领导人

（早报讯）德国前总理默克尔今天（12月8日）结束16年任期，李显龙总理发函给默克尔赞扬她这些年来带领德国和欧洲走过高潮和低谷，是一位备受全球敬重的领导人，也欢迎她退休后随时来新加坡做客。

李总理在外交部今晚发出的信函中说，默克尔过去16年来成就卓越，为德国奠定了牢固的基础，让德国未来多年仍能以良好的状态继续前行。

“你在联邦总理府的四届任期内，带领德国和欧洲走过许多高潮和低谷。你赢得了欧洲、亚洲，以及全球同侪的信任。”

李总理最近一次与默克尔会面是在上个月于意大利罗马举行的二十国集团（G20）峰会上。

李总理说，默克尔当时提醒他，两人首次见面是在2005年，总理到访柏林时。之后两人定期会面，包括默克尔2011年访问新加坡，以及他过后两次访问柏林。

李总理表示，有幸能与默克尔一起让新德间的关系变得更加牢固。他和夫人何晶祝默克尔和丈夫高克（Joachim Gauck）身体健康，退休生活充实，也欢迎他们随时来新做客。

朔尔茨（Olaf Scholz）今天宣誓就职，成为德国新任总理。李总理也发函给朔尔茨，恭喜他胜选和出任总理。

李总理说，新加坡和德国还有许多合作的空间，可以成为彼此在各自区域的枢纽，尤其是两国都支持多边主义、自由贸易和以规则为基础的国际秩序。两国也能合作强化欧洲和东南亚的关系。