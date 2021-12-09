（早报讯）美国周三隔夜股市延续涨势，纳斯达克综合指数涨0.64%，标普500指数升0.31%，道琼斯工商指数上扬0.10%。

一些研究显示，冠病新变体奥密克戎可能只引起轻度症状，并且不比德尔塔（Delta）更糟糕。这继续缓解了投资者对疫情恶化的担忧。

至于新加坡股市，投资者乐观情绪昨日从华尔街扩散到亚太市场，但新加坡股市相对谨慎，海峡时报指数回跌4.89点或0.16％，闭市报3129.77点，结束三天连涨。

以下是今日（12月9日）开盘可关注的股票：

1）Biolidics披露，已针对生产冠病抗原测试盒“ClearEpi NAB测试”达成制造协议，并获得相关产品的责任保险。这款测试盒也获得欧洲合格认证（CE marking），可出售到欧盟国家。

2）一合环保控股（Enviro-Hub）宣布，子公司Pastel Glove和股东刘绍伟（译音，Law Siau Woei）在马来西亚成立合资公司，以寻求业务发展和增长。

3）mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）披露，新加坡证券交易所（SGX-ST）已告知公司，拟分拆电影院业分拆然后上市的计划并不符合上市规则第210(6)条。有鉴于此，公司目前不会呈交申请上市的相关通知，并会继续发展现有业务，在适当时候再探讨上市程序。

4）新电信（Singtel）的澳大利亚子公司澳都斯（Optus）以14亿7600万澳元（14亿4000万新元），标得澳洲政府发放的两个900兆赫（MHz）频谱的新频段。这将能显著提升澳都斯提供的全国5G流动电信服务的覆盖率。