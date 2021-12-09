组屋转售价连续17个月上扬 29宗百万组屋交易创最高纪录

（早报讯）本地组屋转售价连续17个月上扬，11月的整体组屋转售价环比增加1.3％，再创新高。这期间的百万转售组屋达29宗，同样创下每月交易量的最高记录。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）今天（12月9日）发布的预估数据，上个月成熟区与非成熟区组屋转售价格指数环比分别上涨1.2％和1.4％。三房式、四房式、五房式及执行共管公寓的涨幅依次为1.8%、0.6%、1.4%和1.5%。整体组屋转售价环比再升1.3％，与去年同比上涨13.8％。

组屋转售交易量方面，11月共有2586个组屋单位转手，比10月增加3.2％，同比则增加10.9％。其中，以至少百万元转售的交易有29宗，占上月转售交易总量的1.1％。这比8月的26宗多出三个，创下每月交易量的最高记录。

上月创下最高转售价的是文庆路City View@Boon Keng的一个五房式私人组屋单位，以126万8000元成交。

非成熟组屋区单位最高转售价则是位于榜鹅绿馨苑（Treelodge@Punggol）的一个高档五房式阁楼单位，以97万元转手。

分析师：转售组屋价格明年料继续上涨 但增幅放缓

橙易产业有限公司研究与咨询部副总裁孙燕清说，转售组屋市场的增长反映了买家对预购组屋的担忧。 随着奥密克戎的传播，建筑业的S准证与工作准证持有者，以及将居住在宿舍的工作证件持有者，不能申请通过疫苗接种者旅游走廊（VTL）入境我国，大大加剧了建筑业的人力短缺问题，导致原本已延误项目将进一步推迟竣工。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣说，奥密克戎的传播显示冠病病毒会不断变异，疫情可能持续到明年年底。 这将导致预售租屋市场的需求和供应继续不平等，促使更多买家购买转售组屋，进而推高交易量和售价。

随着更多包括成熟组屋区内的组屋即将达到五年最低居住年限，转售组屋售价明年料将继续上涨，也有更多百万组屋交易。尽管如此，孙燕清说售价增幅将因为价格阻力而有所放缓至8％ 到11％之间，交易量也有可能减少约13％。