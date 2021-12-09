谷歌年度热搜榜 丹戎巴葛车祸和立化事件是新加坡新闻榜首

（早报讯）年初二的丹戎巴葛车祸，还有立化中学校园血案，是今年本地的谷歌热搜新加坡新闻。

谷歌公布年度热搜榜（Year in Search），本地新闻方面，本地人最关注搜索的则是轰动全城的两起意外事故，排名第一的是今年大年初二发生的丹戎巴葛车祸，立化中学7月19日发生令社会震惊的校内持斧伤人致死事件则排名第二。

谷歌总结新加坡人过去一年来上网搜索的关键词，整理出年度热搜榜，反映人们今年最关心的热点事件和社会潮流。

“10大热搜本地新闻榜”上除了排名前二的丹戎巴葛车祸和立化中学命案，第三名则是报业控股集团执行总裁伍逸松所使用的“umbrage”（冒犯）一词。

政府今年发出的消费税补助券（GST Voucher）和财政预算案，分别成为排名第四和第九的本地新闻热搜词，显示国人还是相当关注国家政策。

此外，工人党党员辣玉莎在国会撒谎事件引起全国瞩目。辣玉莎分别在本地新闻热搜榜上名列第七，名人榜上更是名列第五。

本地知名YouTube频道Night Owl Cinematics（简称NOC）创办人之一陈思华（Sylvia Chan）也登上本地新闻热搜榜第5名，以及名人热搜榜第3名。

陈思华在今年10月被指对员工语言暴力、没处理好公司人事、拿性骚扰事件开玩笑等。针对部分指控，警方受询时证实已接获报案且正在调查，人力部也表示已介入。

多次被公众拍到拒戴口罩还无礼对待安全距离大使的前女海军军官潘秋玉，则成为了本地新闻热搜榜的第6名。

另外，疫情也仍然是国人关注的课题之一，预防冠病疫情的关键词成为热搜榜第7名。

体育是国人今年最关注的主题，本地热搜榜上排在首四位的分别是欧洲足球锦标赛、美国职业篮球赛、印度板球比赛（Indian Premier League）以及英超联赛，显示国人热衷体育。

今年举行的东京奥运会也登上热搜榜，名列第六，也是“10大热搜国际新闻榜”的榜首。

“10大热搜名人榜”上也出现许多为我国在奥运场上挥洒汗水的奥运健儿。排在首位的是国家队泳手约瑟林、第二名是乒乓球国手于梦雨。我国乒乓一姐冯天薇排名第六、我国羽毛球头号男单骆建佑排名第七，新加坡泳将柯正文则排名第八。

至于国际新闻方面，国人也关注邻国及国际政治动向，尤其是今年2月缅甸军人政变（第三名）和今年8月塔利班在阿富汗掌权（第四名）。