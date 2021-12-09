西南社理会送关怀礼包给5000名医护人员

（早报讯）本地西部三家医院的5000名医护人员将收到由西南社区发展理事会及伙伴所分发的关怀礼包，答谢他们在疫情期间的付出。这些含有保健品和手工卡片的礼包总值35万元。

西南社理会与民间团体Project Wellness以及南洋理工大学校友会合作，为黄廷方综合医院、裕廊社区医院和圣路加医院的前线医护人员准备答谢礼包。

据西南社理会今天（12月9日）的文告，礼包内含有个人卫生用品、口罩、消毒液、综合维他命，以及手工制作的携手防疫器或纸巾布袋。另外，来自裕廊中学和耘青中学的学生也在手工卡片上为医护人员写下祝福。

西南区市长刘燕玲说，医护人员在确保我国安全和维持医疗服务方面所做出的贡献，社区都看在眼里，因此希望能给予他们关怀和鼓励。

她说：“疫情对医护人员带来前所未有的压力，从担忧和疲乏，到害怕感染亲近的人。在这期间他们首当其冲，用关怀和奉献为我们撑起了保护伞。因此我们想通过这5000个关怀礼包，表达对他们辛勤付出的感激之情。”

黄廷方综合医院的医护人员昨天收到礼包。该医院总裁郭立新医生说：“冠病疫情对大家来说是漫长且令人疲乏的，作为医护人员，西南社理会主导的这项计划能让我们感到振奋。慷慨的捐赠和鼓励人心的话语，将协助我们维持斗志，继续和新加坡一起迈向与冠病共存的目标。”

圣路加医院的前线医护人员在星期一（12月6日）已收到礼包，裕廊社区医院的礼包将由黄廷方医院负责派发。