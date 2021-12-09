人力资源专家制定手册 指导雇主照顾员工心理健康

（早报讯）本地各个企业如今可参考由人力资源专家制定的手册，了解如何采取措施，以更好地照顾员工的心理健康。

工作场所安全与卫生理事会于今早（12月9日）推出首届工作场所心理健康活动（Workplace Mental Well-being Campaign），旨在提高雇主和员工对工作场所心理健康的意识与支持。这个活动是职场安全与保健劳资政三方监督委员会（Tripartite Oversight Committee on Workplace Safety and Health）推动更具支持性工作环境计划的一部分。

配合活动，工作场所安全与卫生理事会与人力部和人力资源专才学会合作，推出工作场所心理健康手册（A Playbook On Workplace Mental Well-being）。

该手册由人力资源专家制定，参考了本地人力资源专家和雇主在企业成功实施的措施。雇主可通过手册学习如何制造安全空间以展开与员工的对话、鼓励员工照顾好自己、建立同伴支持系统，以及如何使用数码工具以改善心理健康。

企业可前往工作场所安全与卫生理事会或人力资源专才学会的网站阅读该手册。

工作场所心理健康活动也响应保健促进局名为“It's OKAY to reach out”（意为“你可以主动寻求援助”）的全国心理健康运动，希望鼓励公众求助和帮助他人，并使员工心理健康议题正常化。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈致辞时说：“我希望通过这个活动能让更多雇主和雇员意识到他们在应对职场心理健康方面所有的共同责任。”

另外，为鼓励更多企业参与推广职场心理健康，工作场所安全与卫生理事会也在一年一度的工作场所安全与卫生奖，增设一项名为“CARE”的奖项，以表彰对推广职场心理健康有杰出贡献的企业。该奖项将从明年1月起开放申请。

全国职工总会助理秘书长杨益财今天在面簿贴文对增设CARE奖项表示赞赏。

他说：“这是工作场所安全与卫生奖首次专为心理健康设立奖项。这也是职总在幕后所推动的，专设一个奖项来展现职场强化心理健康的模范做法。我希望此奖项能鼓励更多企业向最佳的企业学习，并各自在职场实施心理健康计划。”