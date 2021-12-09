男子发烧求医拒冠病检测 病假违例外出罚万元

无业男发烧求医，得知要进行冠病检测擅自离开闹失踪，又到另一诊所求医，获得五天病假却无视条例，出门打包食物，被判罚款1万元。

被告是34岁的赖振兴，他共面对四项抵触传染病法令的控状，指他在去年6月20日至7月3日三度求医，分别两次获得五天病假，却无视条规，外出打包食物。

根据案情，被告在去年6月20日因压力和咳嗽，到位于德曼花园诊所求医，医生诊断他患有急性呼吸道感染症状，用英语和华语告知他须留在住家五天。

但在21日和24日之间，被告擅自离开，自行到先驱广场的食阁打包食物，而没有使用送餐服务。

由于被告发烧，他在26日到另一家诊所看诊，医生以华语通知，他会给予被告五天病假，而被告须留在家中，也要求被告进行冠病检测。

但被告看完医生后就离开，没取药或做检测，诊所事后多次拨电联系，但被告都没接电话。

时隔两天，被告在29日到德曼花园诊所看诊，医生再度告知被告须留在家中五天，但他在6月26日至7月3日之间，离开住家到先驱广场的食阁打包食物。

控方指出，先驱广场离被告家有三至五分钟的步行距离，而被告先后看了两名医生，却三度外出，要求严惩被告1万元。

被告求情时说，他并非到广场堂食，而是打包食物。至于为何在自动贩卖机购买东西，则是因为他碰巧在回家途中看到，才决定快速购买，事后就立刻返回家中。（人名译音）