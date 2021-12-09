涉英国酒店内杀妻 夫若罪成或判终身监禁

（早报讯）到英国旅游酿命案！涉酒店内杀妻，狮城男被控，罪成可被判处终身监禁。

《新明日报》昨日（12月8日）报道，事故发生在本月6日，地点在英国纽卡斯尔（Newcastle）的The County Aparthotell的高档酒店。死者是51岁的新加坡籍女子白英玲，她的丈夫方松贺（商人，50岁）同一天早上被捕后，在谋杀罪名下被控上法庭。

英国当地警方受询时表示，当局于早上7时15分（新加坡时间下午3时15分）接获通知，指死者在酒店套房被人发现时，已没有呼吸。该酒店是一家四星级酒店，位于泰恩河畔新堡，距离皇家剧院不到一公里。

警方证实，嫌犯事后在现场被捕。换言之，嫌犯事后没有逃逸，也没有拒捕。至于嫌犯干案时，是否有涉及武器，以及死者的伤势如何，目前则有待警方调查。

受访律师指出，由于命案发生在国外，相信案件将在当地审理。

陈其玉律师，由于事发地点在国外，嫌犯事发后也在当地被逮捕。警方所收集的人证和物证都在外国，因此若要在我国审理的话，还得安排当地的人证、物证送到本地，做法不太实际。

律师蓝国庆受访时告诉《新明日报》，根据英国法令，谋杀罪的刑罚不包括死刑，刑罚取决于犯罪者在犯罪或定罪时的年龄。21岁以上的成年人若被控谋杀罪，可被判处最高的终身监禁刑罚。

不过，蓝国庆表示，法院也会考虑嫌犯的罪责因素，以决定案件的严重性。

英国法庭今午将展开聆讯，探讨是否能让他被保释外出。

当地法院发言人向《新明日报》证实，嫌犯被控一项谋杀控状，目前还押等候出庭，明年1月7日在当地受审。