普华永道在我国设亚太永续发展卓越中心 支持亚太公司机构脱碳

（早报讯）普华永道（PwC）在我国设立亚太永续发展卓越中心（Asia Pacific Centre of Sustainability Excellence），以支持亚太公司机构脱碳、进行可持续融资和投资等。它在该中心今天的开幕典礼上，也推出“新加坡低碳网络”（Singapore Low Carbon Network），支持政府今年推出的2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030）。

永续发展与环境部长傅海燕今天受邀为普华永道设在我国的这个亚太永续发展卓越中心主持开幕仪式。出席的贵宾还包括新加坡经济发展局局长傅美晶。

根据普华永道，这个卓越中心在普华永道新加坡和亚太的环境、社会和治理（ESG）抱负，扮演重要的角色。除了脱碳和可持续融资与投资，中心也将支持亚太公司机构管理气候风险、采用天然方案、永续发展报告与保证、提升ESG技能和整体生态系统的能力建设。中心也将专注于支持新加坡作为一个碳服务和碳贸易中枢，并且随着课题的演变而投资于其他领域。

普华永道新加坡执行主席林福春在文告中说：“今年早些时候，我们宣布普华永道新加坡将承诺在五年内投资5000万新元，以配合我们的全球战略——新方程（The New Equation）。我很自豪地宣布，亚太永续发展卓越中心是实现这一战略的一个重要组成部分。”

“作为一个网络，普华永道的优势在于从我们的解决者群体中吸取多样化和多学科的人才，提供以人为本、科技支持的见解和创新，共同解决问题。我希望这个中心的启动将促成许多新的创新，并帮助新加坡在世界舞台上实现卓越永续发展的新高度。”

傅美晶在文告中说：“这个永续发展卓越中心的建立是新加坡成长为一个充满活力的永续发展和碳服务中心的一部分。普华永道在许多学科都有优势，在为企业提供多学科的解决方案方面处于有利地位。卓越中心在去碳化、基于自然的解决方案和可持续金融方面的一整套服务，将为企业提供它们在向低碳未来过渡时所需的支持。”

普华永道指出，除了欢迎新的资深人才加入普华永道的ESG领导层之外，普华永道还启动了针对其所有3500名员工的ESG技能提升计划，从ESG基本课程开始，将“ESG意识”植入普华永道的基因（DNA）中。这是普华永道在全球范围内努力提高其所有员工的ESG知识的一部分。此外，普华永道新加坡的永续发展和气候变化部门也为合伙人和员工制定了一个八单元的ESG提升计划。

至于今天推出的“新加坡低碳网络”，作为一个平台，它旨在于让有志于脱碳的新加坡公司机构聚在一起，方便对话和公私部门互相切磋，以及促进分享最佳方法和在关键碳测量和脱碳课题的洞察。这个网络社群创办时的机构成员包括城市发展（CDL）、康福德高（ComfortDelGro）、吉宝企业（Keppel Corp）、Lazada、丰树产业集团（Mapletree Investments）、华侨银行（OCBC Bank）、胜科工业（Sembcorp Industries）、新科工程（ST Engineering）和大华银行（UOB）等。