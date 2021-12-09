新加坡和英国已实质谈成数码经济协定

（早报讯）英国—新加坡数码经济协定（UK-Singapore Digital Economy Agreement, UKSDEA）的谈判工作已实质完成。这个协定将为高标准的数码贸易规则设定一个全球基准，并惠及两国人民和企业，尤其帮助中小企业把握两国数码市场的更多机会。

贸工部、通讯及新闻部和资讯通信媒体发展局今天发布联合文告说，主管贸易关系的部长易华仁和英国国际贸易部长屈维里安（Anne-Marie Trevelyan）今天在伦敦会晤时共同宣布，新加坡和英国就该协定的谈判工作已实质完成。

易华仁在文告中说：“新加坡的数码经济协定，是基于我们通过广泛的自由贸易协定网络而建立的经济连通性，并加强这个连通性。我很高兴新加坡和英国作为志同道合的数码进步伙伴，已经实质性地达成了一项雄心勃勃及尖端的数码经济协定。”

他说：“英国—新加坡数码经济协定，反映了我们共同的雄心壮志，它建立在我们现有协定的基础上，而且在某些方面比我们现有的协定更进一步。它将为高标准的数码贸易规则设定一个全球基准，并使我们两国的人民和企业受益。英国—新加坡数码经济协定将使企业，特别是我们的中小企业，能够利用我们合共和增长中的数码市场的更多机会。”

英国—新加坡数码经济协定将成为我国的第三个数码经济协定。之前，我国已和智利及新西兰签署“数码经济伙伴协定”，并和澳大利亚签署了“新加坡—澳洲数码经济协定”。