首起感染奥密克戎本土病例 机场前线人员初步确诊

（早报讯）我国出现首起初步确诊感染奥密克戎冠病变种毒株的本土病例，是一名在机场工作的前线人员。另有一起通过疫苗接种者旅游走廊回国的输入病例也初步确诊感染奥密克戎。

卫生部昨天（9日）深夜发文告指出，上述两起病例都已完成接种并已注射追加剂，前者无症状，后者则出现轻微症状。

两人目前都在国家传染病中心的隔离病房休养，卫生部正在积极追踪两人的密切接触者。

首起感染奥密克戎的本土病例是一名在樟宜机场第一和第三搭客大厦，以及机场转机过境区工作的24岁女性新加坡籍乘客服务人员。她可能在工作中与来自受奥密克戎影响地区的转机乘客有所接触。不过，她未曾到过之前通报的三起奥密克戎确诊病患曾去过的第四搭客大厦。

她是在12月8日在前线人员的每周定期轮流检测（RRT）中初步确诊。她的聚合酶链式反应（PCR）检测结果显示S基因靶标失效（S-gene Target Failure），这个特征与奥密克戎毒株有关。她并未出现症状，因此可能在感染初期。

确诊后，她立即在家自我隔离，之后被送往国家传染病中心。国家公共卫生实验室正在进行全基因组排序以确定她感染的是否是变种毒株。

另一名输入病例是一名46岁女性永久居民，她是通过疫苗接种者旅游走廊（VTL）计划，搭乘SQ325班机于12月6日从德国返回新加坡。她在12月4日在法国进行的离境前检测结果呈阴，回国后的PCR检测结果也呈阴。

她在12月7日开始流鼻水，在隔天求医后于同一天确诊。她在9日被证实出现S基因靶标失效。

卫生部正在追踪她们的密切接触者，所有密切接触者都会被送往指定设施接受10天的隔离，并且须在开始和完成隔离前进行PCR检测。所有机场职员每七天也须进行PCR检测。为以防万一，他们接下来七天须每天进行抗原快速检测（ART）。

卫生部强调，由于奥密克戎毒株的传染力更高，并已传播至全球多个地方，新加坡预计将会在边境和社区中检测出更多病例。卫生部强调公众应继续保持警惕以降低冠病传播的风险，包括尽快接种疫苗或追加剂。