（早报讯）美国隔夜股市走势疲弱。标普500和纳斯达克指数下跌0.72%和1.71%，道琼斯工商指数持平作收。

我国股市继续攀高，但交易淡静。分析师指出，在年底淡静本是预料中事，不过因为奥密克戎没有预想中严重，让投资者谨慎却乐观，所以整体走势继续偏高。海峡时报指数昨天闭市报3142.45点，起12.68点，升幅为0.41％。

今日（12月10日）可关注股票：

1. 优联燃气（Union Gas）将于12月27日早上9时召开特别股东大会，就收购Sembas (Asia) Trading、Semgas Supply及Summit Gas Systems，让股东投票表决。优联燃气于今年8月献议以7500万元进行收购。独立财务顾问认为，这项收购是按正常的商业条款进行，并不损害公司及少数股东的利益。

2. 纳峰科技（Nanofilm）披露，子公司NVC已经与ASP达成了一项和解协议。根据和解协议，ASP同意向NVC支付总额574万1747元（约2675万5580人民币），以解决因设备供应合同产生的所有争议。因此，和解协议将对集团本年度的财务产生积极影响。

3. 辉联集团（Vibrant Group）联营公司Vibrant Equities和田原（音译，Tian Yuan）及协成工程（Hiap Seng Engineering）的司法管理人达成不具约束力的条款书。根据协议，Vibrant Equities和田原将分别以600万元和200万元，认购协成工程的新普通股，其中集团将提供240万元。同时，协成将向投资者提供800万元的期权，以进一步认购新普通股。期权可在献议交易完成后两年内行使。

4. 全美世界（Best World International）将于12月31日早上10时召开特别股东大会，决议之一是承认之前进行的股票回购。公司指出，由于行政疏失，于2019年5月9日以大约778万元回购的487万5000股，其实未经过股东在常年股东大会投票同意。

5. 英华美教育（Informatics Education）向新加坡交易所争取更多时间脱离观察名单。如果公司不能在2022年6月4日之前脱离观察名单，公司将被除牌，并根据上市条例，在2022年7月4日之前必须向股东提出现金脱手献议（cash exit offer）。

6. 凯利板挂牌的废料处理服务供应商Shanaya披露，在12月8日晚上11时30分左右，集团位于大士的一般废弃物管理设施发生了一起火灾事故。根据初步评估，事故造成的损害有限，也没有造成人员伤亡。该设施昨天已经恢复正常运作。集团认为，事故不会对集团截至今年12月31日的财政年度的业绩产生重大影响。