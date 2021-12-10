N水准会考成绩下周五放榜

（早报讯）2021年剑桥N水准会考成绩将于下周五（17日）下午2时30分放榜。

根据教育部和新加坡考试与评鉴局今天（10日）发布的联合文告，学校考生可回到中学课室领取成绩单，若无法亲自领取，可指派一名代表代领。因冠病防疫措施需要，到校者须遵守安全管理措施。

接获卫生部发出“健康风险警告”（Health Risk Warning，简称HRW）通知的考生，若成绩放榜当日进行抗原快速检测（ART）且结果是阴性，可以前往学校领取成绩。

凡确诊冠病后正在隔离或感觉不适的考生，都不应回校领成绩。他们能从当天下午3时15分起，使用个人Singpass或者考评局发到考生电子邮箱的密码，通过新加坡考试与评鉴局（SEAB）网站查看成绩。成绩查询系统将开放至本月31日。

私人考生的成绩单将由当局在放榜当天，通过邮寄方式寄到考生提供的邮政地址。他们也可凭个人Singpass，或发到考生电子邮箱的密码，上网查询成绩。

申请就读工艺教育学院（ITE），包括其新开设的三年制高级国家工教局证书（Higher Nitec）直通车课程的学生可在本月17日下午2时30分到21日下午5时之间通过工教院网站在线提交申请，或经电话或电邮预约到访时间后，到工教院客服中心领取申请表格。录取结果将在本月30日公布。

申请理工学院直接入学计划（Direct-Entry-Scheme to Polytechnic Programme，简称DPP）的学生，可从本月17日下午2时30分至21日下午5时之间上工教院网站提交申请。录取结果将在本月23日公布。