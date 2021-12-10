赶不及医院见宝宝出世 男子殴女友3岁女出气

赶不及到医院陪产，迎接宝宝的到来，男子竟把怒气发泄在同居女友的三岁女儿身上，对她挥拳又掌掴。外婆事后见外孙女身上多处淤青，大义灭亲报警处理，男子今早（12月10日）被判坐牢10个月。

25岁的被告承认一项抵触儿童与青少年法令的控状，另两项蓄意伤人的控状则交给法官下判时一并考虑。

案发时三岁的受害女童是被告女友（23岁）的女儿，女童患有智力和语言发展迟缓。为了保护受害者，媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料，包括被告的名字。

根据案情，被告、女友和女童于2019年2月开始同住，被告也负责照顾女童的日常生活。

去年2月22日凌晨3时，怀有身孕的女友突然感觉阵痛，随即由救护车送往医院生产。由于医院规定只允许一人陪同产妇，被告打算先把女童送到外婆家，再到医院陪伴女友。

凌晨5时30分，在前往女童外婆家途中，被告发现自己无法迎接宝宝出生，感到沮丧，加上女童开始大哭，被告顿时怒火直冒，三度挥拳打女童的脸颊，又掌掴她，吓得女童马上停止哭泣。

43岁的外婆当时答应帮忙照顾女童，但她后来惊见女童身上多处淤青。但女童被问及伤势时，却只能回应“爸爸，妈妈”。外婆赶紧通知两名亲戚，其中一人表示曾目睹被告在2019年12月和去年1月两度掌掴女童，于是建议外婆报警。

外婆最终报警处理，女童则被查出脸颊和眼睛淤青和下巴有伤疤，大腿和脖子也擦伤。