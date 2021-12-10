中央医院护士离世 院方吁公众勿妄加揣测

（早报讯）一名在新加坡中央医院工作的护士过世，医院发面簿贴文对离世的同事表示哀悼，并吁请公众不要对事件加以揣测。

根据sgnightingales社交媒体账号发出的贴文，离世的护士名为帕斯卡兰（Karunyah Paskaran），相信生前在中央医院55号泌尿科病房工作。

中央医院护理总监黄玉莲今天（12月10日）在医院的官方面簿页面发贴文说，医院知道有关一名同事离世的消息和贴文正在社交媒体上流传。医院对这名受爱戴的同事的离世深感悲痛，也向她的家人表达深切慰问。

她说，医院已和她的家属接洽，并会在这艰难的时刻给予他们援助。“出于对家属和职员的尊重，医院恳请公众给予谅解，不要对事件进行揣测。”

We are aware of messages and posts on social media on the passing of one of our colleagues. We are deeply saddened by... Posted by Singapore General Hospital on Thursday, December 9, 2021

据社交媒体流传的信息，帕斯卡兰一直想回马来西亚探亲，但因工作关系无法成行。也有人指出她生前面对精神健康问题。网民希望她的事件能唤起院方和当局对护士精神健康的关注。