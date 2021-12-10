中央医院护士离世 院方吁公众勿妄加揣测

文 /
邓玮婷

发布 / 2021年12月10日 3:57 PM

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（早报讯）一名在新加坡中央医院工作的护士过世，医院发面簿贴文对离世的同事表示哀悼，并吁请公众不要对事件加以揣测。

根据sgnightingales社交媒体账号发出的贴文，离世的护士名为帕斯卡兰（Karunyah Paskaran），相信生前在中央医院55号泌尿科病房工作。

中央医院护理总监黄玉莲今天（12月10日）在医院的官方面簿页面发贴文说，医院知道有关一名同事离世的消息和贴文正在社交媒体上流传。医院对这名受爱戴的同事的离世深感悲痛，也向她的家人表达深切慰问。　　

她说，医院已和她的家属接洽，并会在这艰难的时刻给予他们援助。“出于对家属和职员的尊重，医院恳请公众给予谅解，不要对事件进行揣测。”

据社交媒体流传的信息，帕斯卡兰一直想回马来西亚探亲，但因工作关系无法成行。也有人指出她生前面对精神健康问题。网民希望她的事件能唤起院方和当局对护士精神健康的关注。

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