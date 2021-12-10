职总平价超市售卖多一款ART检测仪 单一售价低于5元

（早报讯）职总平价超市扩大抗原快速检测（ART）自助检测仪种类，超过90个平价超市和70个仁益药房即日起开始售卖Flowflex ART检测仪，售价从4.90元起跳。

职总平价今天（12月10日）发文告说，超过90个平价超市、Finest精品超市、Xtra霸级超市、仓储会员店（Warehouse Club）和平价线上网购平台，以及70个仁益药房（Unity）即日起将售卖Flowflex ART检测仪。

一些指定的FairPrice Xpress和雀喜（Cheers）便利店，包括在邱德拔医院、欧南社区医院和盛港社区医院的门市即日起也开始售卖Flowflex ART检测仪。下个星期，售卖该品牌检测仪的FairPrice Xpress和雀喜便利店将增至40个，主要位于人流量较高的地区和埃索（Esso）油站。

单一包装售价为4.90元，一盒五个卖24元，一盒25个则是117.50元。

卫生科学局是在11月8日通过大流行病特别采用程序（PSAR），批准一款名为Flowflex ART的检测仪用作自助检测。研发这款检测仪的是美国的埃肯实验室公司（ACON Laboratories）。

据公司网站介绍，检测仪采用鼻咽拭子样本，检测结果可在15分钟后出炉。

除了Flowflex ART，平价旗下的超市和便利店也售卖另四个品牌的ART自助检测仪，包括SD Biosensor和Panbio等。存货和品牌依各超市、便利店和超市而异。

平价说，他们正同供应商和有关当局密切合作，让消费者有不同的ART自助检测供选择。

Flowflex产品专家吕品透露，公众下来也能在佳宁药房（Guardian）、屈臣氏（Watsons）和昇菘超市购买Flowflex ART自主检测仪，售价与平价超市相同。

《联合早报》之前报道，本地市面上的ART检测仪售价有下降趋势，与约两个月前相比，部分检测仪的售价甚至便宜超过一半。不过目前市面上单个检测仪的售价一般高于5元。