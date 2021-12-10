QT Vascular发给公司董事和高层3000万股新股作为奖励

（早报讯）继以股偿债计划之后，刚以微差票数保董事会的凯利板挂牌医药科技公司QT Vascular（下称QTV）今晚（12月10日星期五）宣布，发给两名公司高层人员总共3000万股新股作为奖励，其中，执行董事Momi Brosh获得1800万股。

QTV透露，其余1200万股是发给公司的一名高级管理人员。它说“这是对雇员和董事满足董事会考虑的相关业绩目标和/或服务条件的认可。”公司已在10日发出这些新股。

QTV今天股价跌12.50％，闭市报0.7分。

QTV公司是在昨天（12月9日）凌晨宣布，已签约以股偿债，将发出2亿6143万股新股给债主——MDIE公司、Emerald Apex公司和QTV的前董事兼首席执行官康斯坦丁诺斯（Eitan Konstantino），以偿还所欠的100万美元。新股每股发行价为0.63分，比12月3日加权平均价0.7分低了10％。这些新股占扩大后股本的10.33％。

此举被视为将使大股东Mission Well公司等（下称大股东）更难成功入主董事会掌控公司的努力。

QTV在12月8日深夜透露，公司反对大股东要继续在12月15日召开第二个特别股东大会的做法。公司目前正在就本月15日是否召开第二个特别股东大会而寻求法律意见，并表示在适当时候将宣布决定。

它是在透露对新交所询问的答复公司是否在寻求法律意见时，透露它反对召开第二个特大的立场。

大股东一个要求召开两个特别股东大会：第一个已在12月6日举行，是表决是否委任大股东提名的五人进入董事会；第二个则是要革除现有三名董事。结果大股东第一个特大失利，提名的五人都没能成为董事。如果现有三名董事在第二个特大都被革职，QTV董事会将摆空。这引来新交所询问。

新交所想知道，若是召开第二个特别股东大会（原定本月15日举行），公司有何选项或行动，以及能否遵循公司章程、公司法、凯利板挂牌条例和其他有关条例规定？公司是否就有关选项正在寻求法律意见？请披露有关法律意见和董事会对下一步行动的决定和原因。

QTV透露，大股东在12月6日提出要求在21日召开特大，以委任他们提名的人为董事，但公司没有即刻在新交所网站宣布召开特大的通知。大股东于12月7日再次提出要求在22日召开特大，公司同样没有即刻宣布召开特大的通知。大股东认为，现在是重组董事会的时候，以改善股东价值，包括改善之前宣布的收购的交易结构。大股东也意识到，即便15日的特大如果通过议案，公司将须遵循公司章程和公司法。

不过，QTV公司反对在15日继续举行第二个特大，并且对于大股东坚持要召开第二个特大的行为感到担忧。这是因为，要是所有董事在第二个特大都被革除，公司将违法章程和公司法。因此，它质疑第二个特大的举行是否有效。此外，虽然法律上大股东有权要求召开特大，但如此行使权利要求召开特大重新表决，已拖延了收购计划的完成，而且公司也没有法律依据改变已签订的合约中的条款，如果单方面这么做则可能违约。

大股东则在12月9日上午发布声明，重申没有打算在受委为董事之后否决掉收购Asia Dental集团的计划。如果成功受委为董事，他们打算重新谈判收购条款，给公司公允和更好的估值。但让他们感到震惊的是，目前的董事会和管理层利用新交易所网站向公众推销他们的意见，而没有给出公平、公正和平衡的观点。