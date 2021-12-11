再有一名机场员工初步确诊感染奥密克戎

（早报讯）本地再有三起冠病病例初步确诊感染奥密克戎变种毒株，包括一名机场前线员工，而这名员工与前天公布的首起本土病例没有已知关联。其余两起病例是通过接种者旅游走廊抵新的输入病例。

卫生部昨天（12月10日）近午夜时分发文告指出，上述第二起初步确诊感染奥密克戎的本土病例是一名38岁男子，在樟宜机场第三搭客大厦的登机口担任乘客服务人员。他不曾与之前通报的三起奥密克戎境外输入病患接触，与前天公布的首起奥密克戎本土病例、24岁女性机场乘客服务人员也没有已知关联。

这名男子本月9日在前线人员的每周聚合酶链式反应（PCR）定期轮流检测中初步确诊。他并未出现症状，接获检测结果呈阳的消息后便在家中自行隔离。

另有多两起通过疫苗接种者旅游走廊（VTL）计划抵新的输入病例，也初步确诊感染奥密克戎。

其中一人是通过VTL于本月8日从英国返新的30岁女子。她7日在英国接受的行前检测结果呈阴，9日抵新时的PCR检测结果却呈阳，因结果显示S基因靶标失效（S-gene Target Failure）而怀疑感染奥密克戎。

另一人也是本月8日通过VTL从英国入境的26岁男子。他在航班上不曾与上述30岁女子接触，6日在英国接受的行前检测同样呈阴，9日抵境检测结果呈阳，怀疑感染奥密克戎。

这两人在被送往国家传染病中心前，都已经自行在住所隔离。

上述三名病患都没有出现症状，目前都在国家传染病中心就医。国家公共卫生实验室正为三人进行全基因组排序，以确定他们感染的是否为变种毒株。卫生部也在追踪他们的密切接触者，所有密切接触者都须在指定设施隔离10天，并须在开始隔离时及结束隔离前接受PCR检测。