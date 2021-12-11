zaobao.sg调查：近半数家长会让5至11岁孩子接种冠病疫苗

（早报讯）zaobao.sg调查显示，近半数的受访家长表示会让5岁至11岁的孩子接种冠病疫苗，他们大多认为，在明年学校开学前让孩子接种，回返学校上课会比较安全。

抗疫跨部门工作小组昨晚发文告宣布接受冠病疫苗专家团的建议，让5岁至11岁的孩童在本月底之前开始接种辉瑞／复必泰冠病疫苗，两剂疫苗之间的间隔为21天，剂量只有成人的三分之一，也就是每剂10微克。

zaobao.sg对此展开网络调查，截至今天（12月11日）中午，共有约960人参与调查，48.6%的受访者表示会让孩子接种冠病疫苗，另有27.1％表示不会，还在考虑的则有24.3％。

选择会让孩子接种的受访者中，65.2%认为，在学校新学年开学前接种，孩子回校比较安全；25.8%则担心奥密克戎（Omicron）变种毒株来势汹汹，尽早让孩子接种比较安全；只有少数（9%）表示，反正孩子接种的剂量没这么高，应该不会有问题。

至于选择不会或还在考虑是否让孩子接种的家长中，67.3%表示孩子还小，担心会有副作用；31.6%则表示再观察情况后才决定是否接种，这样会比较安心；1%表示反正不会经常带孩子出门，没有必要接种。

有家长担心孩子若未接种 无法进入商场图书馆等公共场所

家长陈杍维（43岁，保险业者）受访时表示，出于对疫情的担忧，她在综合考量后，仍希望让9岁的儿子尽早打疫苗。“希望儿子能在开学之前接种，就算有副作用也可以在家里休息。”

另一名家长翁芷君（40岁，瑜伽老师）也决定让9岁儿子打疫苗。“不少国家开始让儿童接种疫苗已有一段时间，我的丈夫是儿科医生，我们都相信疫苗的安全性，所以不会太担心出现副作用的问题。”

王南英（48岁，医疗人员）也倾向让9岁女儿接种。她认为在剂量和副作用都比成年人轻微的情况下，可以安心让孩子接种疫苗。

不过，也有家长决定先观望。育有两个孩子的叶世强（39岁）说：“我想先看看世界各国的儿童接种疫苗的数据，再决定要不要让3岁和6岁的女儿接种。”

旅居本地的越南妈妈兰儿（40岁）担心接种后对孩子身体健康的长远影响，所以还未决定是否要让7岁儿子和11岁女儿接种。但她也担心如果孩子没打疫苗，接下来可能无法进入商场和图书馆等公共场所。

专家：孩童接种后首两周勿上体育课

传染病专家梁浩楠医生受访时说，5岁至11岁的孩童接种疫苗的剂量为10微克，以及施打两剂疫苗间隔为21天，并不会影响疫苗的功效，且具有安全性。

他说：“根据早前辉瑞对这个年龄层的接种者进行的研究显示，这些孩童接种疫苗是安全且有效的。目前美国已有约500万名同年龄段的孩童接种疫苗，当局至今没有公布有任何问题。”

受访专家也建议，孩童在接种疫苗后的首两个星期，应避免剧烈运动。

梁浩楠说，就目前的研究，12岁以下的孩童接种疫苗的副作用很低，所以并不担心接种疫苗会影响他们上学。但在接种疫苗后的首两个星期，应该不要上体育课。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授也说：“孩童接种疫苗期间，校方须对体育项目与体育课进行调整。”

针对21天的间隔，淡马亚指出：“这是制药公司在他们的研究中使用的时间间隔，因此也是获得批准的时间间隔。这个间隔很可能会在掌握更多数据后有所更改。”