仅78间咖啡店允许五人同桌用餐 有四间恢复两人堂食

（早报讯）咖啡店和食堂的五人堂食规定两个多星期前放宽后，至今只有78间咖啡店和食堂可让多达五名完成接种者同桌用餐，占本地咖啡店和食堂总数的不到4％。

新加坡食品局受询时说，到目前为止，没有发现这些咖啡店和食堂有违反安全管理措施的行为。

另外，有四间咖啡店在获准允许每桌最多五人一起堂食后，因不同原因如人手问题和食客的用餐偏好等，决定恢复每桌最多两人一同用餐的安排。

食品局说，咖啡店和食堂业者可以选择是否落实措施，允许多达五名完成接种者在他们的场所同桌用餐。食品局了解，一些业者选择不那么做是因为人手有限，或场所的设计导致难以采取措施检查食客的接种状态。

本地共有约1100间咖啡店和1100间食堂持有相关的食品局执照。

根据规定，咖啡店每桌若要能坐多达五名食客，业者须采取入场管制措施，把咖啡店围起来，设立指定入口处，并安排员工检查和区分完成或未完成接种的食客。要是没有采取这些措施，则只能维持每桌最多两名食客的安排。

第一批达标的七间咖啡店在上个月23日起实行。

代表超过400家咖啡店的福州咖啡酒餐商公会副主席洪宝兴说，以上78间咖啡店和食堂，多数都是由独立业者经营。咖啡店集团暂时还是比较保守，保持观望态度。落实措施的额外成本和风险依旧是业者却步的主要原因。

“业者要严格把关，但员工操作起来难免会有疏失的时候，要是因此关闭10天，业者可能得损失好几万元。周末一两天带来的更高营业难以抵消这个损失。”

他也提到，一些有两个用餐区的咖啡店可能把两区的出入口处安排在面对面，让一个人把关，但这个做法不实际。“除非咖啡店很冷清，否则，一旦忙起来，员工会很难兼顾。”

洪宝兴分享，之前到一些小贩中心时，虽然入口处有两个人员负责检查食客的接种状态，但不严谨。一些大组用餐的食客身上也没有看到辨别已接种的贴纸。“小贩中心有两个人把关都会疏忽，咖啡店要是只有一个人，不是更可能出现疏失吗？要是增加人手，成本就会增加。”

业者：成本增加日后会调整食物价格

位于宏茂桥工业区一带的建成海鲜馆上个月23日起获准允许每桌接待多达五人。负责人李玲玲透露，为了严格把关，他们增加了两名人手，专门负责检查食客的接种状态。每个月的成本因此增加了3000多元。

“我们是咖啡店经营者，也做煮炒，因此承担了所有额外费用。我们暂时没有把额外开销转嫁消费者，但之后会调整食物价格，毕竟除了额外人手，员工现在的薪水、食材价格和运输费都上涨了。”

李玲玲也提到，额外的措施虽导致成本上涨，但值得这么做。“对比之前每桌只限两人堂食的时候，现在每天的生意额是那时一个星期的生意额。”

她说，过去两个多星期，大部分的食客都相当配合检查，但曾碰到一名食客试图浑水摸鱼，给工作人员看证明接种状态的截图页面。后来让他更新页面，但“完成接种”的字眼没有出现，最后只能拒绝让他进入。