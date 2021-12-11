采用多个环保方案 淡滨尼开辟新社区空间

（早报讯）淡滨尼居民在指定地点回收的洗发水瓶、打包盒等塑料，经处理将用来制作一个个长椅，未来五年点缀该市镇约20个公园和花园。

这个将废弃塑料变为可用材料的长椅，是淡马锡理工学院的城市可持续发展研究中心（Centre for Urban Sustainability）的研发成果。

带领研究该长椅的中心主任黄淑芬说，从文献或媒体报道看到使用回收塑料制成的长椅，都由分类塑料制成，而这种分类过程的费用和人力需求都很高。“我们研发的技术采用混合塑料，所收集到的塑料能跳过分类过程直接处理成集料，再制成长椅面板。”

1米长、40厘米宽的长椅会用到约1公斤的回收塑料，这将取代原始材料中15%到20%的沙，除了给予废弃物新生命，更能省下有限资源。

黄淑芬说，目前的计划是要在两年内利用在淡滨尼回收的塑料，制作成20到30个长椅，到时设计也可能改进以增加回收塑料的占比。

首个用该技术制成长椅拥有酷似木材的纹理，现坐落在淡滨尼21街第201B座组屋旁的新社区空间Connect@N2。

淡滨尼市镇在今天（12月11日）的植树活动中，介绍了这个采用多个环保方案的空间，包括用“新生沙”（NEWSand）铺设的混凝土走道。

上述新生沙的原料为熔渣（slag），是都市固体废物经气化后形成的副产品。淡滨尼也是本地首个用新生沙建成邻里中心设施的市镇，反映他们朝模范生态市镇迈进的决心。

Connect@N2空间含有多个花床，供居民种植蔬菜和药用植物等。专研植物生物技术的淡马锡理工应用科学系科学家戈道奇（Mandar Godge）今天也到场分享他所研究的未来功能性食物，包括种植在花床中的羽衣甘蓝、灯笼椒和小白菜。

戈道奇说，他们不使用基因改造的方式，而是通过控制土壤养分、肥料、光照条件等外在因素，调节植物的基因表现，让这些蔬菜的营养成分能够翻倍。以同等重量的羽衣甘蓝来说，当中的维他命A、维他命C和叶酸等营养至少能增加一倍。

为了让居民也能种出营养密度更高的蔬菜，戈道奇说，淡马锡理工将与淡滨尼市镇合作举办工作坊和相关活动，教导居民这些技巧。

Connect@N2目前还在修建当中，预计明年完工后，除了有社区园地，还会有游乐场和篮球场等休闲玩乐设施。