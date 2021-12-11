当街掐殴老母 路人阻照打 被告监四个月七周

向老母亲借身份证买手机遭拒后，不孝男竟当街掐母亲，还将母亲一拳打倒在地。民众围观劝阻时，一人名见义勇为的公众还和不孝男打了起来。不孝男最后觉得“太丢脸”，认为一切都是母亲的错，又刮她一巴掌。

除了当街打母亲外，不孝男安东尼（31岁）还犯下多起其他案件，面对一共13项罪名，包括蓄意伤人、打架、欺骗、辱母及对公务员动粗等等。他承认其中五项罪名，余项交由法官加以考虑后被判坐牢四个月七周。

根据案情，2019年6月25日，被告和当时63岁的母亲在淡滨尼地铁站附近。被告向母亲借身份证，说想要买手机给老婆。

母亲指被告几天前已经借过她的身份证买手机，因此拒绝再借，被告一怒之下掐住母亲的脖子。

母亲大喊求助，被告一拳击中母亲的鼻子，将她打倒在地。

母亲的哭声引来多人围观，被告因此拉着母亲离开，喝斥围观者不要多管闲事。

两名热心的男子跟着被告要他冷静下来，结果被告和其中一名男子大打出手。

打架后，被告认为一切都是母亲的错，怪她的哭喊引起注意，因此再刮了她一巴掌。

警察到场后将他逮捕，母亲被送院治疗，除了鼻青脸肿外并无大碍。

代表律师求情时称被告已经改过自新，母亲也已经原谅了他，如今他有了孩子，为了当好爸爸不会再犯案，请求法官从轻发落。