王乙康：我国下来两个月预计施打逾200万剂冠病疫苗

（早报讯）本地5岁至11岁的孩童将在本月底之前开始接种冠病疫苗，疫苗追加剂的覆盖范围也扩大到18岁至29岁，这意味在下来两个月里，我国预计将施打超过200万剂冠病疫苗。

卫生部长王乙康今天（12月11日）在面簿贴文透露上述消息时指出，这对我国非常重要，可帮忙我们为奥密克戎（Omicron）变种毒株在本地出现做好准备。

他说：“初步研究显示，奥密克戎的传播性比德尔塔的更高，因此奥密克戎在全球扩散是迟早的事，甚至取代德尔塔，成为主导的毒株。”

另外，初步迹象也显示，感染奥密克戎所出现的症状较轻。但因为传染性较高可能导致更多人受感染，即使得重症者比例较小，也可能造成我国的医疗系统承受巨大压力。

卫生部也呼吁，无论是施打哪种信使核糖核酸（mRNA）疫苗追加剂，只要符合条件的公众就应尽快施打追加剂，才能最好预防奥密克戎。

王乙康也在贴文透露，在明年1月有更多疫苗运抵新加坡前，我国的莫德纳疫苗货源多过辉瑞疫苗。

他说：“对于追加剂，两种mRNA疫苗可以互换使用。我与财政部长黄循财所施打的首两剂疫苗是辉瑞／复必泰疫苗，但第三剂追加剂是莫德纳疫苗。”

他也指出，其他国家如美国、加拿大、澳大利亚、以色列及欧盟成员国，都已为5岁至11岁的孩童接种疫苗，而临床试验显示是安全和有效的。

抗疫跨部门工作小组昨晚发文告宣布接受冠病疫苗专家团的建议，让5岁至11岁的孩童在本月底之前开始接种辉瑞／复必泰冠病疫苗，两剂疫苗之间的间隔为21天，剂量只有成人的三分之一，也就是每剂10微克。