胰腺移植正式成为全国计划 糖尿病末期肾病患者有机会重获新生

（早报讯）经过九年的试点计划后，胰腺移植正式被列入全国计划，让新加坡成为东南亚唯一提供胰腺移植手术的国家。

卫生部今年4月批准设立全国胰腺移植计划（National Pancreas Transplant Programme），医疗团队由来自国立大学医院和新加坡中央医院的医疗人员组成。

团队会先决定哪些病患适合接受手术，再把他们列入等候名单，并负责在手术前后照顾病患。这项全国计划服务的对象是新加坡公民和永久居民，首两年所有的手术都将在国大医院进行，卫生部会在两年后检讨计划的成效。

出任全国胰腺移植计划主任的是国大医院器官移植中心成人肾脏和胰腺移植计划高级顾问医生张和义副教授，副主任则由中央医院泌尿科高级顾问医生颜慧俐担任。

张和义今天（12月11日）在记者会上解释，胰腺移植成为主流服务意味着这是一项永久的服务，医疗团队现在可以扩大涵盖范围，照顾国大和中央医院以外的病患。

新加坡是在2012年展开全国胰腺移植试点计划，首宗胰腺和肾脏双器官移植手术同年9月完成。本地至今有五起胰腺移植病例，其中四人是一型糖尿病患者，另一人患二型糖尿病，除了胰腺外他们也同时移植了肾脏。

一型糖尿病是因胰腺无法分泌胰岛素引发的；二型糖尿病则因患者不能利用胰岛素把血糖转化为能量，两者都会导致血糖飙升。

目前，同时接受胰肾移植的患者虽以一型糖尿病患占多数，但医学界近年来也发现，这类手术也对一些需要注射胰岛素的二型糖尿病患有益。

刘礼平（50岁，冷气技师）是本地首名，也是至今唯一一名完成胰肾双器官移植手术的二型糖尿病患。他27岁患糖尿病，多年来因为工作压力和饮食习惯不佳，40多岁时肾脏衰竭，2014年开始洗肾。

他受访时说，当得知有适合的器官时，他当下就决定接受手术，给自己一个重生的机会。手术后三个月，他明显感受到“生活变得不一样”，不用再打胰岛素和洗肾。他的医药费约为8万元，扣除津贴和保健储蓄后得支付5000多元。