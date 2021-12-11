更新版品格与公民教育课程下来两年推广到其他年级 加强学生心理健康意识

（早报讯）品格与公民教育课程更新后着重于加强学生的心理健康意识，针对中学低年级推展后，下来两年逐步扩大到中小学其他年级和高中学生。

各校也建立同辈支援机制，鼓励学生互助，并在新学期开始前腾出时间让教师与学生对话，关心他们的身心健康。通过多管齐下的辅助，教育部旨在协助学生建立心理韧性，更有效地应付压力。

教育部长陈振声今天（12月11日）为年轻人出版的励志电子书Project: It'll Be Alright主持推介时，分享教育部过去几个月在促进心理健康方面的进展。

他致辞时说，科技和社交媒体可能扭曲青年对个人形象的看法，影响他们的自信。许多青年产生“害怕错过”（简称FOMO）的心理而感到焦虑。网络霸凌等网上风险也使家长难以察觉并保护孩子。

教育部为品格与公民教育课程增添网络健康和心理健康的内容，包括求助管道，已在中学低年级实行，下来将扩大到其他年级。自今年9月，各校在新学期开始前也保留一段时间让教师与学生交流，讨论心理健康课题，借此留意学生的需要。

学校的同辈支援机制将继续加强，让学生领袖提升能力，支持有需要的同学。陈振声说：“由同学倡导的计划能发挥很大的力量，我们要继续鼓励青年共创可以支持心理健康的生态环境。”

家长在这方面也扮演关键角色，陈振声曾呼吁学校的家长支援组促进家长之间的联系，支持有需要的家长。他昨天透露，25个支援组通过各方式推动互助文化。以美雅中学为例，家长支援组主办对话活动，与家长分享贴士，协助孩子管理情绪。

影响心理素质的因素多面，照顾学生的心理健康因此需要社会各方的支持。陈振声指出，联同社会及家庭发展部、卫生部等的跨部门工作小组将在下来几个月分享进展，探讨的工作包括支持青年与家长更方便地使用心理健康服务、如何善用社交媒体的同时应对网络对心理健康的影响。