费沙承认没要求辣玉莎澄清谎言不合逻辑 但否认要她把谎言“带进坟墓”

（早报讯）8月就知道辣玉莎在国会撒谎，却迟迟没有要求她澄清谎言，也没有与其他工人党中委商讨此事，工人党副主席莫哈默费沙承认自己的行为不合逻辑，但称自己本来就是个不单纯按逻辑行事的人，并且他信任党秘书长毕丹星会处理此事。

国会特权委员会本月3日向国会提呈特别调查报告后，于星期一（6日）再次开会，决定传召三名阿裕尼集选区议员供证。他们是毕丹星、工人党主席林瑞莲和副主席费沙。费沙星期四（9日）供证，特权委员会今天（12月11日）晚上发表了第二份特别调查报告，公布他的证词。

根据报告，费沙供证时称，辣玉莎虽然确实在8月8日同他、毕丹星与林瑞莲见面，并坦白自己8月3日国会说谎，但她之后发短信给秘书助理罗佩英和干部纳登，称三人让她把谎言“带进坟墓”，是在撒谎。

根据费沙的描述，辣玉莎在8月8日的会议上，透露自己18岁时遭性侵后，便崩溃哭泣。三人感到不知所措（overwhelmed），并尝试安慰她。

费沙也说，三人当下并没有对辣玉莎感到愤怒，毕丹星也没有提出让辣玉莎去向特权委员会承认自己在国会撒谎。费沙则询问辣玉莎是否正在接受治疗，并建议他可以与一名回教宗教师一起辅导她。

辣玉莎冷静下来后，费沙还接着谈论辣玉莎在8月3日国会声明中所提及的女性割礼和一夫多妻制。他要求辣玉莎当天晚些时候在面簿发声明澄清这两个课题，因为回教社群对辣玉莎的国会声明感到不满。

费沙供证时也表示，他在8月8日的会议后，就再也没有同毕丹星或林瑞莲讨论辣玉莎在国会撒谎的事。根据特权委员会的报告，费沙同意，在他得知辣玉莎的谎言后，理应询问辣玉莎是否有意澄清谎言。

对于自己的多次不作为，费沙解释，他将此事交给了毕丹星处理，因为他与毕丹星共事10年，相信毕丹星能根据所掌握的信息作出判断。费沙说，自己也相信辣玉莎会做正确的事。

辣玉莎10月4日再次在国会撒谎后，费沙坦言他感到震惊和担心，并意识到这让工人党的处境更困难。但他仍然没有与毕丹星、林瑞莲或其他工人党中央执行委员会成员，协商如何处理辣玉莎撒谎一事。他重申，这是因为他相信毕丹星会解决问题，而辣玉莎也会做正确的事。费沙也强调辣玉莎是成年人，而且已为人母，并不年轻。

费沙同意，辣玉莎10月4日在国会重复不实言论后，他向毕丹星核实情况才是是合乎逻辑的，但他解释说，自己没有这样做，除了因为他信任毕丹星，也因为他本来就是个不单纯按逻辑行事的人。