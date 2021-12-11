费沙承认工人党三领导知道撒谎实情还组成纪委会程序并不公平

（早报讯）工人党三位主要领导人早就知道盛港集选区前议员辣玉莎在国会撒谎，但他们却对提供意见的党员和中委会隐瞒了这一事实。

阿裕尼集选区议员莫哈默费沙向国会特权委员会供证时承认，调查辣玉莎撒谎事件的纪律委员会程序并不公平。

根据国会特权委员会周六（12月11日）向国会提呈的第二份特别报告，费沙9日供证时说，纪委会上个月30日向工人党中委介绍对辣玉莎的处分建议时，并没有透露他们早就知道辣玉沙在国会撒谎。

负责调查辣玉莎说谎事件的工人党纪委会成员是秘书长毕丹星、党主席林瑞莲以及副主席费沙；纪委会当时提出的建议是辣玉莎应主动退党，否则就该开除。

此外，纪委会也没有告诉中委，和辣玉莎有着密切合作的资深干部党员罗佩英和纳登（Yudhishthra Nathan）曾向他们发表了措辞强硬的声明，要求纪委会成员向党员和公众披露他们事先知道辣玉莎说谎并涉及其中的事实。

费沙供证时承认，纪委会调查辣玉莎向国会撒谎事件时，后者是否坚持撒谎，或在向党高层坦白之后寻求对方的指导，会影响处分建议的严厉程度。

他也说，工人党上个月1日发出的文告传达的印象，是辣玉莎在没有向党内高层开诚布公的前提下，于10月4日重复了她的谎言。

费沙同意，受邀提出观点的党员并不知道辣玉莎早在8月8日就向党内高层承认自己在国会说谎，因此不可能发表合适的意见。

他也说，从逻辑上来讲，为了纪律程序的完整性和对辣玉莎公平，纪委会应该向中委说明，党员提供意见时并不知道辣玉莎早就全面公开及透明地承认自己撒谎。

特权委员会的报告说：“出于逻辑和公平的考虑，工人党11月1日发出的文告无法让党员给出真诚、中立的意见。”

费沙也同意，一般来说，人们不应该对自己利益相关的事项提出建议，允许继续在国会撒谎也是错误的，毕丹星、林瑞莲以及他自己都有可能为此接受调查，但他仍坚持自己出任纪委会成员没有利益冲突。

不过，费沙认为工人党中委以及提供意见的党员并不需要了解事情的全貌，因为纪委会针对辣玉莎的处分建议只需考虑11月8日首次开会听取意见和29日进行总结之间所收集到的资讯，未在这两个日期之间提出的任何内容都不会获得考虑。