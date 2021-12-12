马善高：本地马来回教社群谨守防疫措施 可作他国榜样

（早报讯）新加坡被冠病疫情笼罩两年来，马来回教社群谨守防疫措施不松懈，主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高认为，这种以保障国家社区安全为重的精神，可作为他国回教社群效仿的榜样。

马善高日前在记者会上总结2021年马来回教事务发展情况时，回顾了该社群两年来的抗疫经历。他说，尤其疫情初期，政府须做许多艰难决定，包括暂时关闭回教堂、延后麦加朝圣。由于本地回教领袖向来获回教社群支持，他们不仅按宗教需求，也根据医疗建议，就防疫和调整宗教习俗给予回教徒引导。

马善高指出，在许多其他国家，对回教堂等方面的防疫措施，往往引起宗教学者争议。

“在我国，多数回教宗教师支持回教理事会的指导原则，呼吁回教社群遵守防疫措施，因为保障生命安全在伊斯兰教是至关重要的。我认为这种精神值得表扬……疫情一波接一波，加上要应对新毒株，我感觉到人们面对抗疫疲劳。尽管如此，回教社群对政府抗疫跨部门工作小组的最新措施仍普遍支持并遵守。”

对于政府将制定维持种族和谐法令，马善高也阐述立法的重要。他强调，过去50多年，我国在种族宗教课题上，不同社群向来相互尊重和妥协。然而，世界各地的政治动向，尽管与新加坡无关，仍可能影响我国人民。其中例子包括美国的“黑人的命也是命”运动，以及伊斯兰国组织（ISIS）的崛起。

马善高说，外部因素的影响，加上社交媒体助长有些人的不负责言论，导致暴力和极端思想在许多国家生根，我国不能允许这样的情况发生，必须能够全方位遏制任何可能损害社会和谐的行径。

孟理齐：各措施援助低收入群体 以免他们觉得被边缘化

其他协助管理回教事务的政治职务者也分享各支援项目的进展。总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士指出，政府通过各项措施援助低收入群体，一方面也为避免他们产生被边缘化或遭歧视的心理，以致产生不良的社会后果。

例如Project DIAN@M3是一项以租赁组屋家庭为对象的计划，目标是让他们接受政府与社区支持，成为拥屋者。领导计划的孟理齐说；“我们部分工作就是为低收入家庭提供更多机会和支援，避免他们产生被剥夺机会的心理，给予他们希望，让他们知道整个社区都在支持他们。”

在M立方计划推动下，马来弱势家庭、青年、成人就业，及新婚夫妇与学前孩童等方面获更全面的支援，也在多方面取得进展。M立方（M3）由新加坡回教理事会（MUIS）、回教社会发展理事会（MENDAKI），以及人民协会马来活动执行委员会理事会（MESRA）组成。

马善高也透露，马来释囚的两年重犯率从2011年的34.7％降至2018年的28.8％。

此外，MENDAKI旗下的KMM@CC计划旨在加强学前幼童的数学能力和提高家长育儿技巧，今年1月至10月近1600名孩童参与，比三年前约100人猛增，反映更多马来家长重视帮助学前孩子做好升学准备。

截至今年10月，以马来青年为对象的各项导师计划，招募约1600名导师，其中1000人完成训练，正在引导3600名青年。