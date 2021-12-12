新“关怀网络”计划 为宏茂桥居民提供全面支援

（早报讯）邮差送信时发现有哪个住户很久没取信，可通知义工上门，确保居民无恙。小贩中心摊贩观察到有哪些独居老人或年长者需要帮助的话，也能通知基层组织跟进情况。

静山—实里达公民咨询委员会今早（12月12日）推出“关怀网络—活得健康”（Care Network–Living Well）计划，与政府机构、社会服务机构以及学校携手合作，为宏茂桥居民提供更全面的支援网络。

新计划的其中一个援助对象是失智症患者与年长者。

委员会在静山民众俱乐部设立巨型看板，将区内的所有社会服务机构位置标出来。这包括宏茂桥家庭与社区服务属下的银康网（Comnet Seniors Services）以及触爱社会服务中心（TOUCH Community Services）等，居民和看护者可在这些地点了解或寻求与失智症有关的援助和资料。公众碰到迷路的失智症患者，也能将他们带到这些地点寻求援助。

李显龙总理今早为这项计划主持推介仪式。委员会打算明年第二季开始提供在这些社会服务机构停靠的短程巴士服务，也计划与新邮政和区内摊贩合作，借助他们的网络，更及时找出需要帮助的年长者等居民。

短程巴士服务除了会在社会服务机构停靠、也会去宏茂桥城还有宏茂桥综合诊疗所，初步阶段会每周跑三天。

大约130名基层义工以及市镇理事会和建屋发展局等政府机构人员也在今早接受培训，学习如何为需要帮助的居民更及时提供援助。这包括在发生危机后更快找出承受巨大压力的居民，为他们提供心理急救，以及如何更好地应付精神病患者。

黄雨轩（22岁，大学生）是接受培训的义工之一，他每两周会跟随团队在宏茂桥一带进行家访。

黄雨轩指出，居民碰到工作、家庭或医疗等方面的难题时，义工的第一反应是尽快为他们找出实质对策，居民们的心理压力和负面情绪却可能没能抒发出来。“接受培训后，我才意识到最重要的第一步是要先协助居民更好地应付他们的情绪和心理压力，才一起找出实质方案。”