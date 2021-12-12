毕丹星：没要辣玉莎把谎言“带进坟墓” 罗佩英和纳登可能说谎

（早报讯）工人党秘书长毕丹星否认曾叫辣玉莎把谎言“带进坟墓”，并说早前供证的秘书助理罗佩英和党干部纳登一直都非常保护辣玉莎，因此有可能对国会特权委员会说谎。

国会特权委员会今天（12月12日）下午向国会提呈的第三份特别调查报告，公开毕丹星12月10日供证的内容。这是委员会连续两天提呈的第二份报告。

听证会早前揭露，8月8日辣玉莎与工人党三名领导开会后，曾发短信给罗佩英（译音）和纳登，称毕丹星、工人党主席林瑞莲和副主席费沙让她把谎言“带进坟墓”。

对此，毕丹星说，当日的会议上没有提到要把辣玉莎说谎的事交给国会特权委员会处理，也没有要她将不实的陈述“带进坟墓”。

当被问及辣玉莎为什么要在短信中说谎，毕丹星透露，辣玉莎曾告诉党纪律委员会她可能患有解离障碍（Disassociation），他建议国会特权委员会请辣玉莎接受精神评估。

至于罗佩英和纳登的供词皆指党领导告诉辣玉莎没被追问的话就继续隐瞒，毕丹星认为罗佩英是个有话直说的人。罗佩英和纳登都非常维护辣玉莎，他们对至今发生的事感到不满，因此有可能对国会特权委员会说谎。

辣玉莎今年8月3日和10月4日三次在国会上说谎，称她曾在三年前陪同一名性侵受害者去报案，警员当时对受害者做出不当的评价。她11月1日向国会承认虚构经历，事情因此交由国会特权委员会调查。