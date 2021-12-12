毕丹星：两个月后才澄清 因辣玉莎有责任向父母坦白后再来找我

（早报讯）8月初得知辣玉莎在国会撒谎，却到10月3日才再次找她谈话，工人党秘书长毕丹星承认期间没有和辣玉莎讨论或准备在国会澄清此事，也没询问她是否已告知父母自己曾被性侵。他认为，向父母坦白后再来找他谈论这件事，是辣玉莎的责任，而他无法知道她什么时候会这么做。

根据国会特权委员会今天（12月12日）下午发布的第三份特别调查报告，毕丹星供证时承认，在8月8日的会议上，出席会议的四人没有就如何处理辣玉莎的不实言论进行实质讨论。这四人是他、辣玉莎、党主席林瑞莲和副主席费沙。但毕丹星说，辣玉莎当天开完会离开他家时，他曾告诉辣玉莎，“我们必须处理这个问题，但先和你的父母谈谈。”

毕丹星说，考虑到辣玉莎曾遭性侵，他愿意给予她时间，让她去和父母与心理治疗师聊聊。毕丹星认为，让辣玉莎和她的父母谈论此事很重要，因为这是她在国会坦白的先决条件。在这场会议后，两人一直到10月3日，都没有就她在国会撒谎一事，再进行过其他沟通。

毕丹星也证实他在8月8日的会议后，一整个月没有同辣玉莎确认，她是否已告知父母自己曾被性侵。两人也没有就在国会澄清不实言论进行讨论。他在回答特权委员会的提问时承认，9月的国会可算是一个澄清真相的机会，但他和辣玉莎仍没有进行这方面的讨论。

对此，毕丹星的解释是，辣玉莎有责任在向父母坦白后，来找他谈这件事，而他无法知道她什么时候会这么做。9月的国会，辣玉莎因带状疱疹而缺席。