10月再度撒谎时 辣玉莎曾向毕丹星求助

（早报讯）辣玉莎今年10月4日在国会重复谎言时，曾发短信向工人党秘书长毕丹星求助。但毕丹星认为他前一天已与辣玉莎达成共识，如果她负起个人责任，他不会对她作任何审判。

调查辣玉莎撒谎一事的国会特权委员会今天（12月12日）向国会提呈第三份特别报告，交代毕丹星本月9日的供证。

报告披露，10月4日内政部长兼律政部长尚穆根就辣玉莎8月的不实发言发表部长声明时，辣玉莎发短信问毕丹星：“毕丹星，我该怎么办？”

毕丹星在辣玉莎起身回答尚穆根提问前并没有答复。辣玉莎随后也再次重复自己的谎言。

毕丹星和辣玉莎在那次国会前一天，即10月3日曾会面。根据辣玉莎本月初的供证，当时毕丹星不但没有要求她在国会澄清事实，还告诉她如果继续采用8月在国会的说辞，他“不会对辣玉莎作任何审判”。

毕丹星在供证中不同意这个说法。报告指，毕丹星10月3日告诉辣玉莎，她必须负起个人责任，如果她那么做，毕丹星不会对她作任何裁判。毕丹星相信，这意味辣玉莎知道如果这件事再被提起，她应该澄清事实。不过，当尚穆根隔天在国会提及此事，辣玉莎却问毕丹星该怎么办，毕丹星表示这与他之前形成的认识不符。

10月4日，毕丹星下午12时45分，也就是尚穆根在国会对辣玉莎的诘问结束后，毕丹星阅读辣玉莎发给他的短信，并回复：“国会后聊。有什么就向主席（林瑞莲）和我汇报。”

毕丹星当晚11时许，也就是国会休会前不久，与林瑞莲和辣玉莎短暂会面。根据毕丹星的证词，辣玉莎当时神情恍惚地说：“也许还有别的法子，那就是说实话”。毕丹星说他当时回复：“但看看你做的是怎样的决定，你已经做的决定。”

委员会问毕丹星，既然毕丹星已经认为10月3日他已示意辣玉莎澄清事实，4日辣玉莎重复谎言时就应该问她为什么那么做，而不是只要求她到办公室会面。不过毕丹星不认为他的做法有不合理之处。

针对辣玉莎说“也许还有别的法子，那就是说实话”，是否说明辣玉莎当下仍以为自己不应澄清事实，毕丹星也不同意这个说法。

他对辣玉莎这番话的解读是，她做好澄清事实的准备了。毕丹星说他当时松了一口气，因为这是第一次听辣玉莎说要从实交代。他当下说：“好，那我们谈谈。”

然而，毕丹星并没有指示辣玉莎隔天（10月5日）在国会说出真相。报告指出，毕丹星当时“合理认为”辣玉莎还没将事情真相告诉家长。虽然毕丹星同意，要确认辣玉莎是否已告诉家长是很容易的事，但他当时没有问她。