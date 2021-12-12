毕丹星：辣玉莎的谎言不会对警方造成伤害

（早报讯）工人党秘书长毕丹星认为，辣玉莎在国会上撒谎，针对警方作出不实指控，并没有对警方的信誉造成影响。

毕丹星在周五（12月10日）向国会特权委员会供证，特权委员会今天（12月12日）下午发布第三份特别调查报告，公布他的证词。

根据报告，毕丹星在供证时被问及辣玉莎8月3日在国会上所撒的谎，特权委员会说，这样的不实指控会影响他人对警方的观感。对此，毕丹星否认警方会被这一谎话影响。

毕丹星在供证时也被问到，是否认为若撒谎称警方在处理性侵相关案件时反应不当的，是一名性侵受害者，这样做是被允许的。他回应时质疑警方在核实这一指控时所需要付出的时间和努力。毕丹星也说，自己并不觉得辣玉莎对警方的不实指控，对警方造成伤害。

根据报告，辣玉莎在10月7日接获警方的电邮，要求她提供协助，以调查她8月3日在国会上的说辞。辣玉莎将这封电邮转发给毕丹星、工人党主席林瑞莲和副主席费沙，询问他们的建议。毕丹星在供证时证实，他并没有建议辣玉莎回复警方。

毕丹星同意，警方的要求是合理的。他说，自己告诉辣玉莎通知警方她将在国会上给予回复。毕丹星说，自己并没有要辣玉莎和警方见面回答他们的询问，他也没有指示辣玉莎不要那么做。