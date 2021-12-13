（早报讯）市场本周将聚焦美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）会议后的政策声明，但由于美国上周五宣布的通胀创39年新高，提高了市场对联储局明确加速缩表与加息的预期，新加坡股市本周预料面对下跌压力。

新加坡海峡时报指数上周起33.68点或1.09%，周五闭市报3135.61点。

由于最新通胀数据符合市场预期，美国三大股指上周五（10日）全面收高。纳斯达克指数上扬0.73％，道琼斯工商指数和标普500指数分别涨0.6％和0.95％。

以下是今天（12月13日）值得关注的股票：

-城市发展（CDL）以1.1万亿韩元（约12亿6000万新元）脱售千禧首尔希尔顿酒店（Millennium Hilton Seoul）以及毗邻地段，加速展开资本再循环的计划。脱售价比截至11月底的净账面价值高出8351亿7000万韩元（约9亿6044万新元），集团预期在明年第一季完成交易。

-百汇信托管理（Parkway Trust Management）管理的百汇生命产业信托（Parkway Life REIT）上周五闭市后宣布，以32亿日元（约3790万新元）收购位于日本东京地区的一家疗养院，价格低于估值约7.0％。这家疗养院预计为信托带来5.9％的净资产收益率。

-顶级手套（Top Glove）上周五发布的第一季业绩显著回软。集团营业额为15亿8000万令吉（约5亿1200万新元），税后盈利则是2亿零200万令吉，分别比去年同时期的47亿5833万令吉和23亿8726万令吉大幅度减少。顶级手套宣布派发每股0.012令吉的股息。

-新邮政（SingPost）将从明年2月11日更换财务总监。曾在华联力宝医疗（OUE Lippo Healthcare）担任财务总监的Vincent Yik接替将离职的现任财务总监Richard Lai。