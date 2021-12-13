加密货币交易平台Binance.sg明年2月13日前关闭

（早报讯）考虑到全球的策略、商业和发展因素，Binance Asia Services已经撤回向新加坡金融管理局提出的执照申请。交易平台Binance.sg将在2022年2月13日前结束运营并关闭。

Binance.sg用户必须在明年2月13日之前关闭所有未结算的交易部位，并提取他们的新元和加密货币资产。

加密货币交易平台币安（Binance）今天（12月13日）宣布，计划将新加坡业务Binance Asia Services，重新聚焦为区块链创新中心，以帮助发展全球区块链生态系统。

配合策略调整，币安将探索一些在新加坡的举措，包括孵化项目、区块链教育和进一步的投资机会。

Binance Singapore首席执行官邓伟政在文告中说：“我们始终把用户放在第一位，因此我们关闭Binance.sg并不是一个草率的决定。我们的当务之急是帮助我们在新加坡的用户将他们持有的资金过渡到其他钱包或其他第三方服务。”

Binance.sg将通过电子邮件通知用户关于平台关闭后应采取的措施。从即日起，Binance.sg将关闭平台注册、加密货币和货币存款以及交易服务。

Binance Singapore是币安的新加坡分公司，由Binance Asia Services经营。