梁玉心撰写的《冠状病毒与我》儿童绘本今发布

（早报讯）“从滨海湾金沙到新加坡动物园，在我们美丽的家园有许多的美景与美好的事物。但有一天，一个隐形的访客到来，它虽比沙粒还小，却彻底改变了我们的国家。”

由国家传染病中心主任梁玉心教授撰写的《冠状病毒与我》儿童绘本，今天（12月13日）中午于兀兰区域图书馆正式发布。

该绘本以4岁至12岁的儿童为主要受众，通过小朋友的视角，展现冠病疫情下儿童的所思所感，鼓励儿童以坚毅的精神适应与冠病共存的新常态。

《冠状病毒与我》儿童绘本由国立健保集团和国家传染病中心支持，书中21幅彩色画作全部由5岁至18岁的儿童及青年完成，描绘了疫情下人们维护个人健康、接种疫苗与病毒对抗的场景。

卫生部长王乙康出席了新书发布仪式，并与梁玉心教授一同进行了导读。

梁玉心说：“冠状病毒打乱了我们每个人的生活，对试图理解周遭变化的幼童来说，这是一段令人困惑的时期。我用一种简单的方式来解释病毒，描述疫情如何影响他们的生活，从而帮助他们看清前进的方向。”

国立健保集团副集团首席执行总裁（医学教育和研究）薛寒友教授说：“疫情期间对于公众的教育尤为重要，尤其是针对儿童的宣导仍有限。这本书填补了这一空白，用明亮的颜色为这一时期的恐慌与焦虑增添了希望。”

《冠状病毒与我》儿童绘本共印行1000本，除分发至各所小学，公众也可前往公共图书馆借阅。