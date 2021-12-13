兀兰义顺区的新垃圾收集业者 环保车队能过滤周遭空气

（早报讯）明年1月1日起，兀兰—义顺区的25万7160户家庭和4560个商家所产生的垃圾，将由公共垃圾收集业者欧绿保华与华公司负责收集处理。

新的公共垃圾收集商将逐步使用由55辆垃圾及再循环物品回收车组成的新车队，其中三成是电动车，有31台卡车的车顶装有颗粒物空气过滤器，能过滤包括部分车辆排放废气在内的周遭空气。40台垃圾车装有太阳能板，为车载摄像头等辅助设备供电。

国家环境局今天（12月13日）宣布，兀兰—义顺区现行公共垃圾收集业者胜科环卫（SembWaste）的合约将于月底到期。欧绿保华与华（ALBA W&H Smart City）的新合约将从下月1日起生效，直到2029年6月30日。

欧绿保华与华将负责兀兰、义顺、三巴旺、万礼、蔡厝港、武吉班让、林厝港和宏茂桥部分地区的住家、商业和公共设施的垃圾与再循环物品的回收。

为提高垃圾收集系统的使用效率，区内80座组屋和15个巴刹及军营等将逐步采用95部固定垃圾压缩机（stationary refuse compactor）。

环境局解释，这是因为使用新设备后，同一辆垃圾车可一并收集多处经固定垃圾压缩机处理后的垃圾，运到垃圾焚化厂，一改过去须单独将每部垃圾压缩机运输至焚化厂的运作情况，提高工作效率。欧绿保华与华还会通过指挥中心统一监控和部署车辆及收集设备。

居民扫码可获积分换取奖品

此外，兀兰—义顺区居民只要下载“STEP UP Sustainability”手机应用，扫描再循环回收箱的QR码，再拍下准备回收的物品就可获得积分换取奖品。这一应用已在裕廊地区试行。

居民还能通过应用，找到分布在区内的10台饮料瓶反向回收机（reverse vending machine），投入饮料铝罐和PET塑料瓶，也可换取奖励。

本地目前有三家公共垃圾收集业者负责六个公共垃圾收集区的垃圾收集工作，分别是800 Super、欧绿保华与华和胜科环卫。为期七至八年的垃圾收集合约通过公开招标方式颁发。

环境局早前已宣布，由于公共垃圾收集业者的营运和人力成本上涨，明年1月1日起，组屋和公寓住户的每月垃圾收集费将增加1. 38元至9.63元，有地住宅的垃圾收集费则提高4. 6元到32.07元。