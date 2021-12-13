遭歧视电视情节引热议 观众为客工抱不平

短视频描述客工遭歧视的情景，引发观众热议，纷纷为客工打抱不平。受访公众认为，我们应意识到这是错误的行为，并学习尊重每一个人。

大约两分钟的节选片段出自《Lions Mums》第四季的第一集，内容主要叙述一名母亲接女儿放学时，叮咛她不要直视客工，事后客工救了小女孩，母亲还以怨报德，口出恶言，称客工不属于这里，恫言要报警。

当客工尝试慰问小女孩，母亲还大喊：“别碰她！”，歧视行为令观众看得咬牙切齿，纷纷为客工打抱不平。

短视频获得极大反响和关注，受访公众林天星（28岁，待业人士）表示，以前家长管教孩子，偶尔也会说出歧视性的语言。“既然我们意识到这是错误的行为，就该从我们做起，尊重每个人。”

他指出，疫情期间，也有许多暖心报道，如家长带着孩子给客工雪中送炭，应该关注这些并逐步改变。

另一名公众江小姐则指出，家长也可以带小孩一起做义工，进一步了解对方，避免歧视事件。

情义之家发言人：开启讨论 培养恻隐之心

客工组织情义之家发言人表示，需要了解客工的生活和工作处境，以及他们的生活经历，才能减少他们所面对的歧视。

“冠病疫情制造讨论客工人权的空间，提高公众的意识，是改善他们劳务和社会保障的关键。”

发言人也指出，视频中客工在校园进行演讲，这种教育方式是开启讨论的一种方式，让我们培养对客工的恻隐之心。