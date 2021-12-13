本地公民家庭今起可领取100元邻里购物券

（早报讯）即日起，130万户本地公民家庭可各领取100元邻里购物券，并最迟在明年12月31日到参与计划的邻里商店和小贩摊位使用。

五个社区发展理事会与人民协会今天（12月13日）下午发表文告，宣布推出总值1亿3000万元的社理会邻里购物券计划（CDC Vouchers Scheme）。

邻里购物券将以数码形式发放，每户家庭只限一人到指定网址（go.gov.sg/cdcv）使用Singpass登录领取，之后便可与家人分享链接，让家人也能使用购物券。

购物券仅分为2元、5元及10元三种面值，公众付款时可选择用现金填补差额，若所使用的购物券数额比实际消费数额高，将不获退款。

全岛目前有近1万名邻里商家和小贩加入了这项计划，他们的店面或摊位上都会贴有相关标识。居民到这些地点使用购物券时，只须选择消费数额并出示QR码，让商家或小贩利用RedeemSG手机应用程序扫描，即可完成交易。

政府是在今年的财政预算案中宣布推出新一轮社理会邻里购物券计划。

李显龙总理今天下午为社理会邻里购物券计划主持推介仪式时说，这些购物券除了帮助公众减轻疫情所造成的经济负担，也是答谢人们在冠病疫情期间展现的坚韧精神。他说："政府明白在疫情下，许多邻里商店和小贩都受到影响，要维持生意很不容易。希望这130万户家庭的消费，能对邻里商店和小贩有所帮助。”

李总理说，我国抗疫道路开始迎来令人鼓舞的迹象，过去三个月病例激增的情况已有所缓和，政府得以保护医疗体系的运作，死亡人数也维持在低水平。

如今，我国正面对奥密克戎变种毒株带来的影响，而疫苗追加剂将是抗疫策略的一大关键。“我们尚未脱离险境，但我们有信心能够应付奥密克戎，因为通过接种疫苗与追加剂，我们在应对冠病方面处在一个更强的位置。”