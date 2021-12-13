电力批发市场价格波动 能源局新计划援助用电大户

（早报讯）我国天然气供应受干扰的风险提高，电力批发市场价格面对前所未有的波动，能源市场管理局宣布与发电厂和电力零售业者合作，推出临时电力合约辅助计划，帮助无法取得电力零售合约的大型厂商应对燃眉之急。

这类大型厂商指的是每月平均用电量达至少四兆瓦时（megawatt-hour）的用户，例如食品制造业者和半导体业者等。他们直接向电力批发市场买电，包括少数的家庭用户，这类用户占了总用户数量约1%。

能源局今午（12月13日）发文告宣布上述消息时指出，该局接到反馈，指一些大型商业用户在更新或签署新合约时面对困难，尤其是在下来三个月里。这是因为电力零售业者因天然气和电力价格波动，以及管道天然气供应可能受干扰的风险，限制了业者提供固定价格配套的能力。

为解决问题，能源局与发电厂和电力零售业者将在新的临时电力合约辅助计划（Temporary Electricity Contracting Scheme）下，在明年1月为受影响的大型厂商提供一个月的固定价格配套。若市场有需求，能源局将考虑延长计划。

这项计划开放让之前受多家独立电力零售业退出市场影响的大型厂商、合约即将在明年第一季到期并面对续约问题的大型厂商，以及直接从电力批发市场买电但希望可以签订固定价格计划的大型厂商参加。

大型厂商可以从本周三（15日）至本月27日下午3时前签订相关配套。厂商可以和零售业者商量何时启动合约，短期合约会在明年1月31日到期。

参与这项计划的电力零售业者包括Geneco、胜科电力（Sembcorp Power）和圣诺哥能源供应（Senoko Energy Supply）。这些业者都有自己的发电厂，可以使用能源局的备用燃料设施生产电力，以降低管道天然气供应受干扰对公司带来的风险。他们将为上述计划提供共约300兆瓦的电力。

能源局指出，临时电力合约辅助计划并非强制性，对于想要降低电力价格波动的风险，却难以取得电力合约的厂商而言，新计划提供了一个可行选项。

陈诗龙：将通过水电费回扣等 助消费者应付开销

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生指出，全球正经历能源短缺问题，许多国家的电力价格都上涨。全球天然气价格上涨，加上我国管道天然气所面临的供应问题，也增加了本地电力批发市场的波动性。

他说：“虽然我们不能完全让国人免受电费上涨的影响，但我们能够、也将继续确保消费者

获得所需的电力供应和电力计划。能源市场管理局较早前已宣布几项措施，以保障我国的电力供应。能源局今天宣布的"临时电力合约辅助计划"将帮助大型消费者降低面临电力价格波动的风险。这将进一步保障我们的电力供应。”

“我们也将通过水电费回扣(U Save)等援助计划，继续帮助消费者应付生活开销。能源局采取了非常措施，确保我国的电力继续流通，同时确保电力市场继续运作。我们希望消费者也能尽一份力，在日常生活中节省用电。”