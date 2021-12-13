独居老人没有智能手机 可到民众俱乐部领取纸质购物券

（早报讯）没有智能手机，或需要设置Singpass户头或重设密码的公众，可到民众俱乐部或联络所寻求帮助，领取邻里购物券。若有需要，也可在场领取纸质的购物券。

根据社区发展理事会和人民协会今天（12月13日）发布的文告，各民众俱乐部和联络所将为公众提供帮助，尤其是年长者，以确保所有居民都能使用社理会发出的邻里购物券。

每户家庭只限一人领取购物券，那些没有家人可领取购物券的年长者，将能优先获得帮助。

另外，没有智能手机、需要登记Singpass账户或更换Singpass密码的公众，也可到民众俱乐部或联络所获得帮助。

若有需要，公众也可以选择在民众俱乐部打印纸质版的购物券。

除了民众俱乐部，年长者居多地区的居民委员会（RC）和居民联系网（Residents’ Network）中心，也将为居民解释如何领取购物券。公众也可到设在全岛指定民众俱乐部和公共图书馆的“新加坡数码转型社区援助站”（SG Digital Community Hubs）寻求数码大使的帮助。关爱乐龄办事处（Silver Generation Office）的大使在走访年长者住家的时候，也会为他们提供帮助。

李显龙总理出席今天（12月13日）举行的推介仪式致辞时说：“阿公、阿嫲，请不必担心。我们会在每一间联络所和民众俱乐部安排人员帮助你们。关爱乐龄大使也会登门拜访年长居民，教导你们如何领取购物券。到时候只要把在手机里的数码购物券给业主扫一扫，购物方便，马上好。”