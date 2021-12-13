警方为核查辣玉莎虚假指控翻查逾千起案件记录

（早报讯）警方在原议员辣玉莎作出虚假陈述后投入大量资源翻查记录，包括2018年至2021年间超过1400起性侵和相关案件，及2017年起所有警局的访客记录。

新加坡警察部队今天（12月13日）答复媒体询问时，针对反对党领袖、工人党秘书长毕丹星本月10日在国会特权委员会供证时，就辣玉莎作出的陈述对警方工作影响程度的发言作出回应。

毕丹星在供证中对警方为了核实辣玉莎的指控，究竟做了多少工作存疑。他也不认为辣玉莎对警方作出的不实指控，对警方造成伤害。

8月3日，辣玉莎在国会辩论有关赋权女性的休会动议时称，自己三年前陪同一名25岁强奸案受害人到警局报案，女子后来哭着出来，指警员评论她的穿着以及她曾喝酒。

警方说，由于这是国会议员在国会作出的指控，当局严肃看待并根据陈述的字面意义处理。警方翻阅多项记录，包括自2017年1月1日起全国所有警局的访客记录。为了不错过任何记录，当局还进行了两轮检查。

警方也考虑了辣玉莎指陪同受害人到警局，但她本身没进入警局的可能性，因此也翻查2018年至2021年间超过1400起性侵和相关案件，并把查阅范围缩小至案情看似与辣玉莎陈述大致相符的案件。警方要求负责这些案件的调查人员详细检查他们的调查记录，也向其他警员核查细节。

警方也查阅2018年与性侵相关的公众反馈，但无法找到任何与辣玉莎所陈述案情相关的反馈。

警方说，当局拨出大量的资源调查辣玉莎的指控。许多警员也参与对这些虚假指控的调查。

“这些虚假陈述在量上的影响不仅限于失去的工时。其他事项和案件的处理也遭到延误，影响到公众，因为要不是为了调查一起没有发生的事件而造成时间和资源上的浪费，他们的案子可以更快处理。”

公众对警方的信任，对警员有效执行任务、保障民众安全至关重要。警方说，如果所服务的公众不信任警方，就很难获得公众的合作，而这些合作通常对预防、阻遏、发现罪案和安全事件是重要的。对警方的不实指控也会影响受害人对警方的信任和信心，也可能让受害者却步，不敢向警方求助。