周二开盘可关注的股票

（早报讯）美股周一收跌，联储局即将召开为期两天的货币政策会议，投资者在评估奥密克戎变种毒株给经济带来的不确定性影响。
道指跌320.04点，跌幅为0.89%，报35650.95点；纳指跌217.32点，跌幅为1.39%，报15413.28点；标普500指数跌43.05点，跌幅为0.91%，报4668.97点。
新加坡海峡时报指数昨天下跌15.66点或0.5％，闭市报3119.95点。
以下是今日开盘可关注的股票。
- 吉宝企业（Keppel Corp）、吉宝亚洲基础设施基金（Keppel Asia Infrastructure Fund，简称KAIF）以及KAIF的一个联合投资者，通过Cloud Alpha公司收购Cleantech Renewable Assets公司的51％股权，收购价为1亿5000万美元（2亿零500万新元）。其余49％的股权由Cleantech现有的股东蚬壳东方石油公司（Shell Eastern Petroleum）持有。
- 国际贸易（Intraco）以6000万元收购澳大利亚数码资产公司MHC Digital的51％股权。公司将支付1000万元现金，并以每股0.50元的价格发行1亿新股来筹集其余5000万元。
- QT Vascular昨晚表示，之前被提名、但股东已经投票反对他担任董事的Christian Kwok-Leun Yau Heilesen，并没有撤回或修改再次召开特别股东大会的要求以及决议。公司说，由于第二场特大无法合理举行，即便举行，决议也无法合理通过，现任董事将不会出席第二次特大，若举行，公司也不会认可第二次特大。
- 亚洲医疗保健专家（Asian Healthcare Specialists）和Sian Chay Medical Institution达成协议，后者将以每股0.162元认购3086万新股，总额500万元。
- MDR要求暂停交易。