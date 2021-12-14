周二开盘可关注的股票

（早报讯）美股周一收跌，联储局即将召开为期两天的货币政策会议，投资者在评估奥密克戎变种毒株给经济带来的不确定性影响。

道指跌320.04点，跌幅为0.89%，报35650.95点；纳指跌217.32点，跌幅为1.39%，报15413.28点；标普500指数跌43.05点，跌幅为0.91%，报4668.97点。

新加坡海峡时报指数昨天下跌15.66点或0.5％，闭市报3119.95点。

以下是今日开盘可关注的股票。