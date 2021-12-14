小三至小五生最快下周可预约接种冠病疫苗

（早报讯）儿童打针最快下周逐步开放预约，小三至小五学生可在12月底开始接种冠病疫苗，幼稚园至小二学生则可在明年年初接种。预计将有超过30万名儿童在本轮接种疫苗。

教育部长陈振声今早（12月14日）发布面簿贴文说，教育部正在与卫生部和幼儿培育署合作，为学龄群体的疫苗接种做准备。

当局正在确认儿童剂量的辉瑞／复必泰冠病疫苗疫苗运抵我国的日期。若如期运抵，当局将在下周逐步开放预约，让小三至小五学生从12月底开始接种疫苗。幼稚园至小二的学生则可在明年年初接种。当局在确认疫苗运送细节后将提供更多详情。

抗疫跨部门工作小组上周接受冠病疫苗专家团的建议，让5岁至11岁的本地儿童在本月底之前开始接种辉瑞／复必泰冠病疫苗，两剂疫苗之间的间隔为21天，剂量只有成人的三分之一，也就是每剂10微克。

根据一项针对2000余名5岁至11岁儿童进行的研究，疫苗的效能估计为90.7％，儿童接种疫苗时出现注射部位疼痛、疲劳、头痛、畏寒和发烧等副作用的频率和严重程度，与青少年相比也较低。这些副作用在疫苗接种的几天之后消退，研究中也没出现严重过敏反应及心肌炎或心包炎等病例。